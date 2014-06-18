طلاب صيدلة جامعة الجوف يتدربون في ألبرتا الكندية

تستضيف جامعة ألبرتا الكندية عدداً من طلاب كلية الصيدلة بجامعة الجوف، الذين أوفدتهم الكلية لتلقّي برنامج تدريبي متخصص في مجال دراستهم، حيث انطلق الجدول الزمني للبرنامج بلقاء لتعريف الطلاب بالأنظمة العامة في كندا وقوانين التعليم العالي فيها، وفي جامعة ماكيوان على وجه الخصوص، التي وفرت للطلاب دراسة اللغة الإنجليزية لمدة أسبوعين.

ومن المقرر أن يبدأ الجزء المتخصص من هذا البرنامج بعد استكمال الطلاب لأسبوعين من دراسة اللغة الإنجليزية، حيث سينتقلون إلى جامعة ألبرتا لبدء عملية التدريب في مجال الصيدلة.

يشار إلى أن هذا البرنامج التدريبي يعد باكورة التعاون بين جامعة الجوف وجامعة ألبرتا الكندية، اللتين وقعتا في وقت سابق عقد خدمات لتدريب مجموعة من طلبة الكليات العلمية والطبية بالجامعة، تحت ما يعرف ببرنامج الزائر الدولي للعلوم الصحية، الذي تتمثل أهدافه في تحسين قدرات هؤلاء الطلاب باللغة الإنجليزية وخاصة سيناريوهات الرعاية الصحية، إضافة إلى تطوير وتصميم الدراسات البحثية الفعالة، وتقنيات الوقاية والكشف والتقييم والتقدير.