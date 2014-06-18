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سيف بن زايد يطّلع على تجارب البحث والإنقاذ الدولية

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سيف بن زايد يطّلع على تجارب البحث والإنقاذ الدولية سيف بن زايد يطّلع على تجارب البحث والإنقاذ الدولية

اطّلع الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في مكتبه أمس، على النسخ الأولى المترجمة للغة العربية لأهم كتابين دوليين في مجال البحث والإنقاذ، وأمر سموه بتوزيعها محلياً وإقليمياً، على الجهات المعنية بالسلامة العامة، بغية إشاعة ثقافة التعامل مع الكوارث، ليسهل مواجهتها ومحو آثارها.

وكان سموه قد وجه، في وقت سابق، فريق الإمارات للبحث والإنقاذ بترجمة الكتابين الموسومين بـ «الدليل الإرشادي للهيئة الدولية للبحث والإنقاذ» و«التصنيف المستقل للهيئة الدولية للبحث والإنقاذ»، تعزيزاً لمفاهيم السلامة العامة في مجال البحث والإنقاذ، واستخلاص أفضل التجارب والخبرات الدولية في هذا المجال.

واستمع سموه لشرح مفصل من المقدم محمد عبد الجليل الأنصاري قائد فريق الإمارات للبحث والإنقاذ، ضابط الاتصال الميداني مع الأمم المتحدة، نائب الرئيس الإقليمي للهيئة الدولية للبحث والإنقاذ، حول أهمية الكتابين وطبيعة التجارب والقواعد المستخلصة من ممارسات قادة فرق البحث والإنقاذ في العالم على مدى سنوات عدة.

السلامة أولاً

وأشار الأنصاري إلى أن هذا العمل، الذي تمت ترجمته وبوشر بتوزيعه على كافة فرق البحث والإنقاذ في المنطقة، وفقاً لتوجيهات سموه، يعدّ دليلاً على حرص قيادتنا الشرطية العليا على إشاعة وتثقيف الفرق المعنية بسلامة الأرواح والممتلكات. حضر اللقاء اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مدير عام العمليات المركزية في شرطة أبو ظبي، والعميد علي خلفان الظاهري، مدير عام شؤون القيادة لشرطة أبو ظبي، والعقيد سعود الساعدي، مدير سكرتارية مكتب سمو الوزير، وعدد من الضباط.

فخورون بكم

توجه الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، بالشكر لفريق الإمارات للبحث والإنقاذ، وقال سموه في تدوين له عبر صفحته في تويتر: «فريق الإمارات للبحث والإنقاذ يترجم ويوزع على دول المنطقة، كتابين عالميين عن خلاصة تجارب البحث والإنقاذ الدولية. تلك الجهود ومشاركاتهم الخارجية المشرفة هي اتباعٌ لنهج الإمارات رائدة تبادل الخبرات وإشاعة الممارسات. فخورون بكم».

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