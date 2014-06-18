استكمال محاكمة القرن بعد رفعها لإصلاح جهاز عرض الأسطوانات

استكملت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة القضية المعروفة أعلامياً بـ ” محاكمة القرن ” المتهم فيها الرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك و رجل الاعمال الهارب حسين سالم ووزير داخليته حبيب العادلى وستة من مساعديه لاتهامهم بقتل المتظاهرين ابان ثورة 25 يناير و تصدير الغاز لاسرائيل و التربح و الأستيلاء و تسهيل الاستيلاء للغير علي اموال الدوله و ذلك بعد رفعها لعدة دقائق لوجود عيب فني في جهاز عرض الاسطوانات المدمجه

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين إسماعيل عوض وجدي عبد المنعم وسكرتارية محمد السنوسي وصبحي عبد الحميد .