أخبار عاجلة

وزير الإسكان:فتح باب الحجز بالإسكان الاجتماعى للمصريين بالخارج الشهر المقبل -
تغطية خاصة - حامد عز الدين : الإرهاب إنهاؤه يمهد الطريق نحو الخلاص من أزمة الصراع العربي الإسرائيلي -
تغطية خاصة - محمد صلاح : الرئيس سيجري لقاءات في الكونجرس ولا أتوقع إلقاء خطاب للسيسي -
قصة عبد المنعم الذى شغل قلب الرئيس فى لقاء الجالية المصرية بواشنطن -
بالفيديو- أحمد موسى يرقص أمام البيت الأبيض احتفالًا بزيارة السيسي -
بالفيديو- محامي "طفلة البامبرز": الإعدام سيكون عقاب المتهم -
رئيس الوزراء يناقش مع شركة أسمنت فرنسية زيادة استثماراتها بمصر -
"فهد شرس" يجبر النيبال على غلق مطارها الدولي الوحيد -
ترامب يصف الانفجار في سان بطرسبورج بـ"المروع" -
السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

استكمال محاكمة القرن بعد رفعها لإصلاح جهاز عرض الأسطوانات

Google+ Print
استكمال محاكمة القرن بعد رفعها لإصلاح جهاز عرض الأسطوانات استكمال محاكمة القرن بعد رفعها لإصلاح جهاز عرض الأسطوانات

 استكملت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة القضية المعروفة أعلامياً بـ ” محاكمة القرن ” المتهم فيها الرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك و رجل الاعمال الهارب حسين سالم ووزير داخليته حبيب العادلى وستة من مساعديه لاتهامهم بقتل المتظاهرين ابان ثورة 25 يناير و تصدير الغاز لاسرائيل و التربح و الأستيلاء و تسهيل الاستيلاء للغير علي اموال الدوله و ذلك بعد رفعها لعدة دقائق لوجود عيب فني في جهاز عرض الاسطوانات المدمجه

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين إسماعيل عوض وجدي عبد المنعم وسكرتارية محمد السنوسي وصبحي عبد الحميد .

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا