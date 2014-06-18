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قرعة الدوري الإنجليزي - صلاح والمحمدي يواجهان فريقين صاعدين

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قرعة الدوري الإنجليزي - صلاح والمحمدي يواجهان فريقين صاعدين قرعة الدوري الإنجليزي - صلاح والمحمدي يواجهان فريقين صاعدين

يستعد محمد صلاح لبدأ مشواره الجديد مع تشيلسي عندما يواجه فريق بيرنلي في 16 من أغسطس المقبل في افتتاح مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأعلن يوم الأربعاء عن نتائج قرعة الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي، والتي أسفرت عن مواجهة تشيلسي للصاعد حديثا بيرنلي على ملعب الأخير في الجولة الأولي.

وانتقل صلاح إلى تشيلسي في يناير الماضي قادما من بازل السويسري.

فيما يبدأ أحمد المحمدي مشوار الموسم الثاني في الدوري الممتاز مع هال سيتي في مدينه لندن، عندما يحل ضيفا على الصاعد حديثا أيضا كوينز بارك رينجرز.

وتنطلق منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2014-2015 يوم السبت الموافق 16 من أغسطس المقبل.

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