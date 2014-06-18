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وزير الكهرباء يفتتح المنتدي العربي الثاني للطاقة المتجددة بالغردقة

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وزير الكهرباء يفتتح المنتدي العربي الثاني للطاقة المتجددة بالغردقة وزير الكهرباء يفتتح المنتدي العربي الثاني للطاقة المتجددة بالغردقة

 

 

الدكتور محمد شاكر  وزير الكهرباء والطاقة المتجددة

بدأت، صباح اليوم الأربعاء، بمنطقة الجونة بالغردقة فعاليات المنتدى العربي الثاني للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة تحت عنوان “تعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجالي الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة العربية”، بحضور محمد شاكر وزير الكهرباء .

وانتهت اللجنة التحضيرية للمنتدى الذى يقام تحت رعاية الدكتور نبيل العربى الأمين العام للجامعة العربية والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء.

ويهدف الملتقي علي تعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ويتناول الدور الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تنمية الطاقة المستدامة في المنطقة العربية بالاضافة الى الأدوات التقنية والمؤسسية والمالية والتشريعية التي يمكن أن تشجع هذه المؤسسات على الاستثمار في هذا المجال.

ومن المقرر، أن يعقد وزراء الكهرباء العرب اجتماع استثنائي للمكتب التنفيذي برئاسة محمد شاكر وزير الكهرباء لاستعراض مبادرة الدكتور نبيل العربى بشأن الطاقة المتجددة وإصدار قرار بشأنها.

وأكد اللواء احمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، أن تلك الدعوة تنفيذاً لقرار مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة بشأن الطاقة المتجددة باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الاستفادة من مصادر الطاقة في الدول العربية .

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