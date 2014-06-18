الآثريون بسيناء يهددون بطلبات نقل جماعية احتجاجا على توقف حافز” جذب العمالة”

هدد الأثريون العاملون فى محافظتى” شمال وجنوب ” سيناء بالتقدم بطلبات نقل جماعية، احتجاجا على توقف صرف حافز جذب العمالة منذ شهر فبراير الماضى، مشيرين إلى أنهم سوف ينظمون اعتصام مفتوح أمام مجلس الوزراء الأسبوع المقبل .

وقال أسامة محمد صالح مدير منطقة آثار رأس سدر، بأن حافز جذب العمالة هو البند الوحيد الذى يميز العاملين بالمناطق النائية عن زملائهم فى باقى المحافظات ويتحملون من أجله عناء السفر والإقامة، بعيداً عن أسرهم والعمل فى ظروف بالغة الصعوبة ز

وأشار إلى أن وزارة المالية رفضت صرف النسبة المقررة لجذب العمالة وهى 150% للعاملين بالاثار فى سيناء أسوة بباقى الجهات الحكومية الأخرى بالمحافظتين، موضحاً أن رئيس قطاع المالية قد صرح بأن جذب العمالة للأثريين سيتم صرفه بناء على قرار رئيس الوزراء بنسبة 800% علما بأن قرار المحافظين فى شمال وجنوب سيناء ينص على أن جذب العمالة يصرف بنسبة 150%.

وأشار سامى جوده اسماعيل، مدير اثار طابا، أن التأخر فى صرف جذب العمالة أو محاولة تخفيضه سيؤدى إلى تفريغ سيناء ومواقعها الأثرية من جميع العاملين بها، مضيفاً أن جميع العاملين بالاثار سينظمون اعتصاما مفتوح أمام مقر مجلس الوزراء فى حال عدم صرف حافز جذب العمالة المقرر لهم والذى يحصلون عليه منذ تعيينهم فى سيناء .

و اضاف أحمد كمال رئيس وحدة الترميم بشمال سيناء أن قرار السادة المحافظين فى شمال وجنوب سيناء ينص على صرف جذب العمالة بنسبة 150 % للعاملين بالمحافظة وهو ما ينطبق على الاثريين والهيئات الاخرى واشار كمال بأن أى مساس ببند جذب العمالة سيؤدى الى نتائج ستؤثر على السياحة بشكل مباشر حيث تعتمد على المواقع الاثرية عليهم بشكل أساسى .

وأضاف عبدالقادر وهبه، مدير اثار الطور بأنه يتوجب على الدولة أن تسعى لتحفيز العاملين للعمل بالمناطق النائية وخصوصا سيناء بدلاً من محاولة تخفيض الحافز المالي لهم، مشيرا إلى أنه ينبغى رفع جذب العمالة ليصل 300% بدلاً من محاولة تخفيضه.

وطالب الأثريون بسيناء المشير عبد الفتاح السيسى و رئيس الوزراء بالتدخل لإنقاذهم من المعاناة التى يمرون بها تحقيقا لاستقرارهم الوظيفى والموافقة على متأخراتهم المالية واقرار نسبتهم فى جذب العمالة أسوة بباقى العاملين فى سيناء .