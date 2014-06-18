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إصابة سائق بطلق ناري بعد فشل مجهولين في سرقة سيارته بقليوب‎

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إصابة سائق بطلق ناري بعد فشل مجهولين في سرقة سيارته بقليوب‎ إصابة سائق بطلق ناري بعد فشل مجهولين في سرقة سيارته بقليوب‎

أرشيفية

شهدت مدينة قليوب قيام مجهولين بإطلاق الرصاص على سائق سيارة لمحاولة سرقتها من قائدها بمدينة قليوب الا انهما فشلا وقاما بإطلاق الرصاص عليه فأصيب برش الخرطوش.

تم اخطار اللواء محمود يسري مدير امن القليوبية بالواقعة من العميد بلال لبيب مامور مركز قليوب يفيد بتلقيه بلاغ بوجود شخص مصاب بطلق نارى بطريق القاهره – الإسكندريه الزراعى دائرة المركز.

تبين انه اثناء سير “هادى نصر عبد الله” -26 سنة- سائق بالسياره قيادته رقم “4651 م ع أ” قادما من محل اقامته وبالقرب من قريه سنديون احتكت به دراجة نارية بدون لوحات معدنيه يستقلها شخصان مجهولان مما أدى لكسر المرآه اليسرى للسيارة ولدى توقفه على جانب الطريق لاستطلاع الأمر قام أحدهما بإطلاق عيار نارى من فرد خرطوش كان بحوزته نتج عنه حدوث اصابته برش خرطوش بالقدم اليسرى واثناء محاولتهما الاستيلاء على مفتاح تشغيل السيارة للاستيلاء عليها شاهدا قدوم سيارة تأمين الطريق.

كلفت إداره البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11364 جنح مركز قليوب لسنة 2014 ، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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