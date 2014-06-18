المقاولون العرب: إحلال وتجديد 3 محطات لرفع المياه بأسوان بتكلفة 3,2 مليون جنيه

أكد المهندس محمود عبد المولي مدير فرع المقاولون العرب بأسوان بأن محطة رفع المياه بالجزيرة مقامة علي مساحة 90 م2 حيث بدأت عمليات الإحلال والتجديد فيها منذ 3 شهور بتكلفة 1,5 مليون جنية شملت تزويد الرافع بـ2 طلمبة قدرة كل منها 35لتر/ ثانية ، بجانب لوحة كهرباء رئيسية شاملة علي العديد من الكابلات لتشغيل الطلمبات.

وأشار إلى أن التطوير شمل أيضاً خطوط للسحب والطرد بقطر 300 و250 مللي ، بالإضافة إلى 4 طلمبات قديمة بالمحطة قدرة كل منها 15 لتر / ثانية وذلك لزيادة رفع المياه إلى محطة رفع 2 و 3 بمنطقة الصداقة.

وأضاف محمود عبد المولى بأن محطتى رفع المياه 2 و3 بالصداقة تم إنشائها علي مساحة 50 م2 بتكلفة إجمالية 1,7 مليون جنية وتضم 5 طلمبات رفع قدرة 30 لتر/ثانية لكل طلمبة بإجمالي قدرة 160لتر/ ثانية ، بالإضافة إلى لوحة كهرباء رئيسية و 2 خزان علوى بسعة 300 م 3 لكل منها ، موضحاً بأن محطة رفع المياه 1 تشمل 2 طلمبة رفع قدرة 31 لتر / ثانية بالإضافة إلى خزان أرضي بسعة 1000 م2 وآخر علوي بسعة 300 م3 .