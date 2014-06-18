طلاب الثانوية بالقليوبية: “التربية الوطنية “سهلة ومنحتنا تفاؤل للامتحانات المقبلة

أبدى طلاب الثانوية العامة بالقليوبية، سعادتهم بسهولة إمتحان مادة التربية الوطنية ، مشيرين إلي أنه لم يحتوى على أى جزئيات صعبة وأنه جاء في مستوى الطالب المتوسط ومنحهم تفاؤل لإمتحانات المواد الأخرى وأن النجاح فيه مضمون .

وأكد الدكتور عبد الله عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أن غرفة العلميات لم تتلقي أي شكاوي بخصوص محاضر غش أو تسريب امتحانات أو بلاغات حتى الآن وأن الامتحانات تسير فى 73 لجنة على مستوى 12 إدارة تعليمية فى هدوء تام .

يذكر أن مادة التربية الوطنية هي إحدى المواد الثقافية التي لا تضاف إلى المجموع، ولكنها مادة “نجاح ورسوب” .