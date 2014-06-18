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تغيب ربة منزل وأولادها الثلاثة بمركز الواسطى ببنى سويف

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تغيب ربة منزل وأولادها الثلاثة بمركز الواسطى ببنى سويف تغيب ربة منزل وأولادها الثلاثة بمركز الواسطى ببنى سويف

اللواء-إبراهيم-هديب-مدير-أمن-بنى-سويف

تغيبت ربة منزل وأولادها الثلاثة عن المنزل بقرية افوه التابعة لمركز الواسطى، بمحافظة الوادى الجديد .

تلقى اللواء ابراهيم هديب، مدير أمن بنى سويف، بلاغا من المقدم محمد الخولى رئيس مباحث قسم شرطة الواسطى بقيام (جمل عبدالمهدى دويدار 50 سنة عامل من قرية افوه بمركز الواسطى بتقديم بلاغا بغياب نجلته أسماء جمل 28 سنة ربة منزل ومقيمة بنفس القرية وادلى باوصافها طولها 186 سم بيضاء البشرة ترتدى جلباب بنى غامق وطرحه رمادى ومتوسطة الجسم وبرفتها انجالها مريم 3 سنوات ومنة سنتان ويوسف عامر عمر 40 يوما.

وتم تحرير محضر بالواقعة ولا يشتبه أحداً فى غيابها جنائيا وتبذل مباحث بنى سويف جهودها لكشف غياب ربة المنزل عن والدها .

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