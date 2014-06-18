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مسلحون يهاجمون أكبر مصفاة للنفط بالعراق

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مسلحون يهاجمون أكبر مصفاة للنفط بالعراق مسلحون يهاجمون أكبر مصفاة للنفط بالعراق

مصفاة بيجي للنفط

قالت مصادر أمنية عراقية، وموظفون في مصفاة بيجي بشمال العراق، إن مسلحين  هاجموا المصفاة بأسلحة آلية وقذائف مورتر اليوم الأربعاء.

وتعتبر مصفاة بيجي النفطية ، الأكبر في العراق.

وأضافت المصادر، أن الهجوم وقع الساعة الرابعة صباحا بتوقيت بغداد من خارج مدخلين من ثلاثة مداخل للمصفاة.

وتابعت أن قذيفة مورتر أصابت مخزنا لقطع الغيار وتصاعد الدخان من المبنى.

وكان جرى إجلاء الأجانب يوم الثلاثاء من المصفاة مع استعداد قوات الأمن لهجوم على المجمع، وتعد المصفاة تحت الحصار منذ بدأ متشددون سنة هجوما عسكريا كبيرا في شمال العراق الأسبوع الماضي.

رويترز

 

 

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