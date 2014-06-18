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وزير الاستثمار يستقيل من مجلس إدارة البنك المصري الخليجي بعد توليه الوزارة

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وزير الاستثمار يستقيل من مجلس إدارة البنك المصري الخليجي بعد توليه الوزارة وزير الاستثمار يستقيل من مجلس إدارة البنك المصري الخليجي بعد توليه الوزارة

وزير الاستثمار

أعلن البنك المصري الخليجي أن أشرف عبد التواب سالمان، وزير الإستثمار قدم استقالته من عضوية مجلس إدارة البنك إعتبارا من اليوم الأربعاء بعد توليه مهام منصبه.

وأشار البنك فى بيان له اليوم بعث به لادارة البورصة المصرية إلى أن وزير الإستثمار قدم استقالته من كافة اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة ومن كافة عضوية مجالس إدارة الشركات التى يمثل المصرف فيها

ويبلغ رأسمال البنك المصري الخليجي 703ر220 مليون دولار مقسمة على 703ر220 مليون سهم بقيمة اسمية دولار للسهم الواحد.

وحقق البنك المصري الخليجي خلال الربع الأول من العام الحالي صافى ربح بلغ 9ر51 مليون جنيه مقابل 5ر41 مليون جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق له .

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