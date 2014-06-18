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تفحم طفلين فى حريق هائل ألتهم منزلهما بالمنوفية

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تفحم طفلين فى حريق هائل ألتهم منزلهما بالمنوفية تفحم طفلين فى حريق هائل ألتهم منزلهما بالمنوفية

صورة أرشيفية

نشب حريق هائل بأحد منازل قرية شبرا خلفون مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، نتج عنه وفاة طفلين 5 سنوات و4 سنوات متفحمين بعدما سقطا وسط النيران مصابين بحالة إختناق .

تلقى اللواء سعيد أبو حمد مدير أمن المنوفية إخطارا من اللواء مجدى سابق حكمدار المديرية يفيد ببلاغ من شرطة النجدة عن حريق هائل بمنزل ملك هشام أحمد ابو الفضل 40سنة بقرية شبرا خلفون مركز شبين الكوم بإحدى غرف المنزل المشيدة بالاخشاب.

وعلى الفور إنتقلت قوات الحماية المدنية والاطفاء بقيادة العميد خالد بيبرس وتم إخماد ونتج عنه وفاة نجلى مالك المنزل أمينة 5 سنوات و عبد الرحمن 4 سنوات وإحتراق أجزاء من المنزل ورجح ان يكون سبب الحريق ماس كهربائى.

وبتوقيع الكشف بمعرفة مفتش الصحة، أفاد ان الوفاة نتيجة تفحم الجثتين وتم التحفظ على مكان الحريق وتكليف الأدلة الجنائية بالفحص، وتم تحرير محضر بالواقعة رقم 2864 إدارة مركز شبين الكوم وصرحت النيابة بدفن الجثتين.

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