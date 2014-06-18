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مسلحون يطلقون 3 صواريخ جراد تجاه مطار بنينا الدولي ببنغازي دون وقوع أضرار

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مسلحون يطلقون 3 صواريخ جراد تجاه مطار بنينا الدولي ببنغازي دون وقوع أضرار مسلحون يطلقون 3 صواريخ جراد تجاه مطار بنينا الدولي ببنغازي دون وقوع أضرار

ارشيفية

أطلق مسلحون بمناطق سيدي فرج والقوراشة بمدينة بنغازي، ثلاثة صواريخ من نوع جراد ، فجر اليوم الأربعاء، تجاه مطار بنينا الدولي، دون وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية .

وقالت مصاد أمنية اليوم، “إن مسلحين متحصنين بمنطقة سيدي فرج والقوراشة اطلقوا ثلاثة صواريخ من نوع جراد تجاه مطار بنينا الدولي دون وقوع خسائر بشرية أو مادية” مشيرة إلي أن صاروخًا آخر من نوع جراد استهدف شركة الصرف الصحي الواقعة بمنطقة بنينا، وخامس أطلق على أرض خلاء.

يذكر أن مدينة بنغازي تشهد توترا أمنيا كبيرا وسلسلة من عمليات الإغتيال والتفجير والخطف والتصفيات الجسدية والانتحارية على مدار الثلاثة أعوام الماضية .

وكان اللواء خليفة حفتر قد أعلن في بداية دخوله بنغازي أن قواته تقوم بعمليات عسكرية ضد التطرف والإرهاب.

 

أ ش أ

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