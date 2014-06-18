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إضراب العاملين فى مصنع سكر الفيوم لليوم الثانى

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إضراب العاملين فى مصنع سكر الفيوم لليوم الثانى إضراب العاملين فى مصنع سكر الفيوم لليوم الثانى

 

صورة أرشيفية

واصل العاملون المؤقتون فى مصنع السكر بالفيوم إضرابهم عن العمل لليوم الثانى على التوالى لعدم قيام الإدارة بتثبيتهم وتضامن معهم باقى العاملين فى المصنع بعد قرار إلغاء حصتهم من الأرباح السنوية فى مبيعات المصنع خاصة وأن الموسم 2013/ 2014 حقق أرباح جيدة .

وأكد أحد العاملين في المصنع، أنهم أضربوا للاعتراض على عدم صرف أرباح هذا العام، وأشار إلى أنهم فوجئوا بتخصيص الأرباح لـ 11 موظفا بالمعاش في المصنع يحصلون على نحو ثلاثة ملايين جنيها ، وطالبوا باستبعاد كل من تخطي سن المعاش من العمل فى المصنع وصرف مستحقاتهم .

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