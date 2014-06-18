محافظ الأقصر يحدد خطة لإزالة التعديات و يقرر تطبيق غرامة على المخالفين

عقد اللواء طارق سعد الدين محافظ الأقصر اجتماعاً موسعاً مع اللواء مصطفي بكر مدير أمن المحافظة ورؤساء المدن والمراكز بحضور السكرتير العام اللواء عادل مهران والسكرتير المساعد اللواء علاء عبد الشافي وذلك لإعداد خطة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لإزالة التعديات والإشغالات بكافة المدن والمراكز بالمحافظة وحماية الأراضي الزراعية واملاك الدولة والمنشآت العامة من اي اعتداءات ومواجهتها بالإزالة في مهدها قبل ان تتفاقم مع الدفع بحملات مكبرة تستهدف إزالة كافة الاشغالات ومواجهة المخالفين بكل قوة وحزم بتطبيق القانون حرصا علي تحقيق الانضباط بالشارع الأقصري وإعادة هيبة الدولة .

وطالب المحافظ رؤساء المدن بإعداد تقرير مصور عن حالات التعديات قبل وبعد ،مع قيام كل رئيس مدينة بتحديد اولويات الإزالة والإسراع في إنهاء الدراسات الأمنية الخاصة بحالات التعدي .

واستعرض رؤساء المدن اماكن التعديات والاشغالات بكل بمدينة مع تحديد أولويات الإزالة ووضع مقترحات بتحديد البديل المناسب للباعة الجائلين وتسكينهم به حرصا علي عدم الاضرار بأي مواطن .

وقرر المحافظ تشكيل لجنة برئاسة سكرتير مساعد المحافظة ومدير المرافق والعميد محمد بهجت مسئول ملف الإزالات والعميد احمد طارق رئيس مدينة الأقصر لإنهاء مشكلة الاكشاك والباعة الجائلين بشارع الصنايع واشغالات منطقة ابو الجود ، مشددا علي تنفيذ قرار غرامة يومية علي المخالفين والذين تم ابلاغهم بوقف التعديات مع ضرورة إزالة كافة التعديات بالمحافظة وانهائها تماماً بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ورؤساء المراكز والمدن والقري بالمحافظة وبالتعاون مع مأموري المراكز والأقسام والوحدات الزراعية لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية في المهد والمتابعة المستمرة لرفع وإزالة اي تعدي وارسال تقرير دوري عما تم من إزالات.

كانت سلطات محافظة الأقصر قد شنت حملات مكبرة لإزالة التعديات خلال الفترة الاخيرة استهدفت تنفيذ العديد من قرارات الإزالة علي مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية .