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مخاوف من مقتل 60 شخصًا إثرغرق قارب بالقرب من سواحل ماليزيا

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مخاوف من مقتل 60 شخصًا إثرغرق قارب بالقرب من سواحل ماليزيا مخاوف من مقتل 60 شخصًا إثرغرق قارب بالقرب من سواحل ماليزيا

غرق – أرشيفية

تخشى السلطات الماليزية، من مقتل أكثر من 60 شخصًا بعد غرق قارب كان يقل حوالى 97 أندونيسيا فى مضيق ملقا قبالة السواحل الماليزية.

وأعلنت قوات خفر السواحل الماليزية ، أنه تم انقاذ 31 شخصا، بينما تتواصل الجهود من أجل العثور على مزيد من الناجين بعد غرق القارب فى منتصف ليلة أمس.

وذكرت الإذاعة، أن هناك أنباء متضاربة حول ما إذا كان ركاب القارب، الذى كان بينهم نساء وأطفال، حاولوا الدخول إلى ماليزيا بطريقة غير شرعية أو كانوا يحاولون مغادرة البلاد بعد عملهم كمهاجرين غير شرعيين.

وتعتبر ماليزيا وجهة لمواطنى البلاد الفقيرة المجاورة الذين يسعون للعثور على فرص عمل أفضل فى قطاعى التشييد والزراعة، حيث يحصل العاملون على ضعف الأجور التى يحصلون عليها فى بلدانهم، مما يدفع الكثير منهم الى المخاطرة والتوجه إلى ماليزيا فى قوارب صغيرة.

أ ش أ

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