مجهولون يسرقون مكتب أستاذ بكلية الزراعة بالمنيا

قام مجهولون باقتحام مكتب رئيس الأراضى والمياة بكلية الزراعة بجامعة المنيا، وسرقة مبلغ مالى 17 ألف جنيه وأوراق إجابة خاصة بطلاب الفرقة الأولي والثانية لمادة المساحة والري .

بدأت أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء أسامة متولي مدير أمن المنيا إخطاراً من العميد هشام نصر مدير البحث الجنائي بالمديرية ، يفيد بوصول بلاغ إلي مركز شرطة المنيا من الدكتور محمد منوفى. م، 55 سنه ،رئيس قسم الأراضي والمياة بكلية الزراعة جامعة المنيا، يفيد بسرقته من قبل مجهولين، واستولوا على مبلغ مالي ” 17 الف ” جنيه، و22 ورقة إجابة خاصة بمادة المساحة والري للفرقة الاولي والثانية ، دور ثاني، ولا توجد أى آثار عنف أو كسر بالمكتب .