فيديو.. «الهلالي» لمستخدمي «هل صليت على النبي؟»: تجارة بالدين وطائفية

وصف الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ ورئيس قسم الفقه المقارن بجامعة الأزهر، الملصقات التي انتشرت مؤخرًا على السيارات والحوائط، في عدة مناطق، والتي تحمل عبارة «هل صليت على النبي اليوم»، بأنها تجارة دينية بالسياسة تستخدم الدين سلاحًا لفك المجتمع وتقسيمه طائفيًا، ووجه حديثه لأصحاب هذا الاتجاه السياسي، على حد وصفه، قائلًا: «هو دا اللي واجعك؟ مش واجعك زيارة المريض أو أني اعطف على الفقير، وهل أديت أنت عملك اليوم على الوجه الأكمل؟».

وأضاف «الهلالي» خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج «القاهرة اليوم»، على فضائية «اليوم»، مساء الثلاثاء: «بتتكلم على الصلاة على النبي ولا عايز تستخدم سيدنا النبي من أجل تأجيج العاطفة زي الرسوم المُسيئة اللي عملنا من أجلها حروب ومقاطعة اقتصادية، وأتضح أن من ورائها أغراض تجارية سياسية وليست لوجه الله».

وتابع: «هذه المُلصقة اللي انتشرت بطريقة غير عادية تعطي دلالة على أن ورائها اتجاه هادف إلى شئ سياسي ما تحت هذه المظلة، فيجب أن نبعد هذا الاتجاه المُتاجر بالدين».

وتسائل «الهلالي»: «اشمعنى الشعار دا، إيه اللي هيدخلني الجنة؟، قولي (لا إله إلا الله؟)، ولا الصلاة على النبي اللى هي سنة؟، ولا هي فريضة».