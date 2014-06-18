محافظ الجيزة: طلبنا من وزارة الإسكان عمارات لتسكين أهالي العشوائيات

أعلن الدكتورعلى عبدالرحمن، محافظ الجيزة، انه طلب من وزارة الاسكان توفير عمارات لتسكين اهالى سكان بعض العشوائيات بالمحافظة .. مشيرا الى ان الاراضى القريبة من العشوائيات محدودة لايمكن نقل سكان كل منطقة عشوائية الى نفس المكان .

وقال عبدالرحمن اليوم “الاربعاء”، ان هناك بعض الاعمال التى تحتاج الى تمويل كبير مثل منطقة “سن العجوز” الاثرية فهى اكثر الحاحا من غيرها والتى تقع فى المنطقة الاثرية بالاهرامات عند منطقة الصوت والضوء وماتحويه تلك المنطقة من اثار.

وأضاف عبدالرحمن اننا نتابع فى الفترة الحالية تسكين المرحلة الثالثة من اهالى عشش السكك الحديدية بشارع السودان وايضا انشاء 10 عمارات سكنية بمنطقة عزبة حرب ببولاق الدكرور بتمويل اماراتى.