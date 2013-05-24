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دراج يشارك فى الاجتماع السابع للمنتدى الاقتصادى العالمى بالأردن

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دراج يشارك فى الاجتماع السابع للمنتدى الاقتصادى العالمى بالأردن دراج يشارك فى الاجتماع السابع للمنتدى الاقتصادى العالمى بالأردن

يتجه الدكتور عمرو دراج وزير التخطيط والتعاون الدولى، اليوم الجمعة، إلى الأردن، للمشاركة فى الاجتماع السابع للمنتدى الاقتصادى العالمى حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وعلى هامش الاجتماعات سيقابل وزير التخطيط والتعاون الدولى عدد من الشخصيات المهمة فى صندوق النقد الدولى والبنك الدولى والبنك الأوروبى للإعمار والتنمية.

ويلقى نيابة عن الدكتور رئيس مجلس الوزراء كلمة فى المنتدى، والتى تتناول استعراض آخر التطورات السياسية فى مصر عقب الثورة والتحديات الاقتصادية التى تواجه مصر حالياً، فى ظل المتغيرات التى تشهدها الساحة العالمية والمنطقة العربية على وجه الخصوص.

وسيؤكد فى الكلمة على ضرورة التوصل إلى حل سلمى للقضية السورية، ورفض مصر لكافة أشكال التدخل الخارجى المسلح، والتطلع إلى دور أكبر للمؤسسات الدولية والإقليمية، لرفع معاناة اللاجئين والنازحين السوريين، والعمل على التسوية السلمية اللازمة، كما سيؤكد ترحيب المصرية باستضافة أعمال المنتدى مرة أخرى على أراضيها، خاصة عقب الثورة التى أتاحت استعادة مصر لدورها الإقليمى والدولى، وبما يعكس لاستقرارها السياسى والاقتصادى الذى تشهده حالياً.

ويتطرق الاجتماع هذا العام إلى عدة محاور تهتم بتحفيز النمو باقتصاديات دول المنطقة، ومناقشة كيفية تحقيق أفضل إدارة للموارد الاقتصادية فى مراحل التحول السياسى، كما سيتم مناقشة تداعيات التغيرات الجيو سياسية فى المنطقة.

ويعد المنتدى الاقتصادى العالمى مؤسسة دولية مستقلة تهدف إلى تحسين الأوضاع الدولية من خلال تنظيم حوار وتفاعل بين رجال الأعمال والسياسيين والأكاديميين، بهدف صيانة الأجندة الدولية لمختلف الجوانب التنموية.

وسيشارك دراج فى عدة جلسات لمناقشة الوضع الاقتصادى فى مصر والشرق الأوسط وشراكة مصر مع دول العالم، وذلك بهدف الوصول لرؤية واضحة للأجندة الاقتصادية للمنطقة، حيث إنه سيشارك فى هذه الجلسات وزراء الاقتصاد والمالية لكلٍ من والبحرين والجزائر والكويت، بالإضافة إلى الاقتصادى جوزيف ستيجليتز.

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مصر 365

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