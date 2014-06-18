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هيلاري كلينتون: العراق أخطأ بعدم اتفاقه مع واشنطن على إبقاء جنود أمريكيين

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هيلاري كلينتون: العراق أخطأ بعدم اتفاقه مع واشنطن على إبقاء جنود أمريكيين هيلاري كلينتون: العراق أخطأ بعدم اتفاقه مع واشنطن على إبقاء جنود أمريكيين

هيلاري كلينتون

قالت وزير الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، إن العراقية اقترفت خطأ بعدم مضيها في التوصل إلى اتفاقية مع واشنطن حول إبقاء جنود من الجيش الأمريكي على الأرض العراقية، وذلك على خلفية الأوضاع التي تشهدها البلاد من هجمات وسيطرة الدولة الإسلامية في العراق والشام “داعش” على عدد من المناطق.

وأضافت “كلينتون” في مقابلة مع “CNN”، الثلاثاء: “على الحكومة العراقية أن تكون أكثر شمولا بكثير”، باعتبار الأغلبية الشيعية التي تسير شئون البلاد والانتقادات التي تلقى بأصابع الاتهام إلى تهميش السلطات بالعراق الطائفة السنية، والعشائر.

وحول التعاون بين أمريكا وإيران للمساعدة على إعادة استقرار العراق، قالت الوزيرة السابقة: “لست مستعدة للقول بأننا سنذهب مع إيران الآن لدعم الاستقرار.”

وحول الملف السوري والدور الأمريكي، أشارت “كلينتون” إلى أنه “كان من الضروري توضيح أننا سنحاول دعم المعتدلين ضد نظام بشار الأسد”.

وفيما يتعلق بأنباء نيتها الترشح لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية العام 2016، بينت “كلينتون” أنها لا تزال تفكر وقالت: “سأتخذ قرار ترشحي للرئاسة بناء على ما يمكنني تقديمه وكيف سأشعر حيال ذلك.”

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