حمدان بن راشد يعتمد التعديل التخطيطي لجزء من البدع وأبوهيل

(جرافيك)

اعتمد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس بلدية دبي تعديل النظام التخطيطي لجزء من منطقتي البدع وأبوهيل، ويأتي ذلك بهدف تحسين المظهر الجمالي العام لإمارة دبي ولتطوير بعض مناطق الإمارة وانسجاما مع ما يتطلبه النمو المتسارع والتوسع العمراني الذي تشهده مدينة دبي.

حيث تم بموجب هذا الاعتماد تغيير استعمال بعض الأراضي فيهما من نظام فيلا سكنية إلى نظام سكني، فلل متلاصقة الأمر الذي سيمكن ملاك الأراضي من إعادة البناء حسب الاستعمال الجديد لهذه الأراضي واستغلال أراضيهم بشكل مجد اقتصاديا.

صرح بذلك المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي وأضاف بأن بلدية دبي حريصة دائما ومن خلال خططها السنوية على دراسة إعادة تأهيل المناطق القديمة على نحو يحقق الأهداف المتوخاة من هذا التأهيل، خاصة وأن البلدية تعمل جاهدة للتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من الدوائر والهيئات ومؤسسات القطاع العام على التجهيز المتميز للمدينة في كافة الخدمات التي تعزز مكانة دبي العالمية في توفير مرافق الخدمات لكافة أفراد المجتمع.