تكريم المشاركين في معرض دبي للإنجازات الحكومية

نظم برنامج دبي للأداء الحكومي المتميّز التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي حفل التكريم الثاني للجهات والأفراد، الذين أسهموا في إنجاح معرض دبي للإنجازات الحكومية في نسخته الثانية، خلال شهر أبريل الماضي، الذي حظي بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبمشاركة 16 جهة حكومية وآلاف الزوار من موظفي الحكومة المحلية والاتحادية والقطاع الخاص، وطلبة المدارس، إضافة إلى عدد من البعثات الدبلوماسية والرسمية المشاركة في ملتقى الاستثمار السنوي المتزامن انعقاده مع المعرض.

وشهد الحفل الذي أقيم صباح أمس، في فندق سوفيتل داون تاون، عبد الله الشيباني الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ورئيس برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، وإبراهيم محمد بوملحة مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية، نائب رئيس مجلس إدارة المدينة العالمية للخدمات الإنسانية، والدكتور أحمد النصيرات المنسق العام للبرنامج، وعدد من مديري العموم والمديرين التنفيذيين، ضمن مختلف الجهات المشاركة في المعرض.

وقام عبد الله الشيباني بتكريم المشاركين من تلك الجهات وتقديم الدروع التذكارية، إضافة إلى التقاط الصور الجماعية مع كل فريق عمل من الجهات المشاركة، كما قام بتكريم فريق المتطوعين المشاركين، إضافة إلى فريق برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز المُنظم للحدث.

تطور

وقال المستشار إبراهيم بوملحة، إن دولة الإمارات بصفة عامة، ودبي بصفة خاصة تميزت بمجال التطور والكفاءة الحكومية، التي أسهمت مساهمة كبيرة في الوصول إلى درجات متطورة ومتقدمة في العمل الحكومي، لافتاً إلى أن كثيراً من الناس في العديد من الحكومات والدول، يشكون من الروتين، وقلة الإنجازات وتأخر المعاملات، لكننا في الإمارات من خلال قيادتنا وتشجيعهم خطونا خطوات واسعه في مجال تسهيل الخدمات وتقديمها، وأصبحنا مجالاً يحتذى به على المستوى الدولي والعالمي من خلال الشهادات التي منحت لنا في كثير من المحافل، ويأتي كل ذلك ثمرة لجهد الحكومة وإصرارها على منافسة القطاع الحكومي للقطاع الخاص ويتجاوزه ويتميز عليه.

وأضاف، لا شك في أن التكريم ميزة من المزايا التي يحرص عليها الإنسان في حياته، لأنها تأتي نتيجة جهد بذله في جوانب معينة في حياته. يأتي التكريم تتويجاً لهذا الجهد المتميز، وأجمل ما في هذه الدولة أنها تقيم الإبداعات والإنجازات وتكثر عليها بالتقدير والإنسان يحس أن جهده لا يضيع سدى، وأن هناك من يرصد الجهد ويقيمه ويكرمه.

تنافسية

وألقى الدكتور أحمد النصيرات كلمة رحب فيها بالحضور، لافتاً إلى أن معرض دبي للإنجازات الحكومية 2014 نظم تحت شعار « حكومة محلية بإنجازات عالمية »، وأن اليوم حكومة دبي تفتخر بإنجازاتها العالمية في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن التميز الذي تحقق في دوائر حكومة دبي جاء تتويجاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي يؤكد دائماً أهمية الإبداع في العمل الحكومي والتفكير بطريقة غير تقليدية من أجل المحافظة على القدرات التنافسية لإمارة دبي، وأن الأداء الحكومي الجيد ينعكس إيجاباً على الاقتصاد والاستثمار وسمعة المدينة والدولة، وأن حكومة دبي تقدم خدمات ذات مستوى عالمي.

وتوجه النصيرات بالشكر لجميع الجهات التي شاركت بإنجاح المعرض، مؤكداً أن المعرض الذي يُقام سنوياً يُعد بروفة أولية للاستعداد لمعرض إكسبو 2020 الذي تستضيفه دبي، وقدم النصيرات شكره وتقديره للجميع على تعاونهم في إنجاح معرض دبي للإنجازات الحكومية.

قطاع رائد

بدوره أكد هزاع النعيمي مدير أول مبادرات التميز في برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، أهمية مشاركة الجهات الحكومية في هذا المعرض الرائد على مستوى العالم، الذي يُجسد رؤية وتطلعات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بجعل القطاع الحكومي قطاعاً رائداً ومُبادِراً ومُبدعاً في مبادراته وخدماته وأساليب عمله.

وأضاف: «إن المعرض يُمثل فرصة ملائمة ومنصة مثالية لعرض إنجازات وإبداعات جميع الجهات الحكومية بدبي، خاصة وهو يُنظم بالتزامن مع ملتقى الاستثمار السنوي، الذي تُشارك فيه أكثر من 112 دولة، وبحضور ما يقارب 66 وزيراً».

هذا وقد كان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قد تفقد المعرض الذي استمر ثلاثة أيام متتالية، الذي جاء في نسخته الثانية تحت عنوان «حكومة محلية وإنجازات عالمية»، حيث اطلع سموه على ما قدمته مختلف الجهات المشاركة في المعرض من تكنولوجيا حديثة وخدماتٍ ذكية، تعزز من الأداء العام لمؤسسات حكومة دبي، وتزيد من كفاءتها وقدرتها على إرضاء المتعامل.

كما شهد المعرض مشاركة 16 جهة حكومية بكل خدماتها، وأنظمة عملها الذكية التي سعت إلى تطويرها، لتقدم أفضل الخدمات التي تسهم في خدمة أفضل للأفراد والتميز على الصعيدين المحلي والعالمي، حيث شارك في معرض دبي للإنجازات الحكومية كل من بلدية دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وهما الراعيان الاستراتيجيان للمعرض، إضافة إلى مشاركة كل من دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، والقيادة العامة لشرطة دبي، وجمارك دبي، ومحاكم دبي، والنيابة العامة، وهيئة الطرق والمواصلات، ومجلس دبي الاقتصادي، والمدينة العالمية للخدمات الإنسانية، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان، ومجلس دبي الرياضي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

دافع للتنافس

قال أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي، إن معرض دبي للإنجازات الحكومية بادرة جيدة ومنصة لإبراز الخدمات التي تقدمها دوائر حكومة دبي، لافتا إلى أن التكريم جزء من ثقافة حكومة دبي ويعتبر جزءاً من تنظيم الفعاليات والأحداث التي تنظمها، ويشكل دافعاً وحافزاً للتنافس بين هذه الدوائر، ويعطي نوعاً من الارتياح لجميع المشاركين لبذل المزيد من الجهد في الفعاليات المستقبلية.

مبادرة طيبة

الدكتور محمد مراد مدير مركز دعم اتخاذ القرار في شرطة دبي قال، إن التكريم مبادرة طيبة من المكتب التنفيذي لحكومة دبي، لافتا إلى أن معرض دبي للإنجازات الحكومية فرصة للتعرف إلى الخدمات الحكومية وتبادل الخبرات بين الجهات المشاركة وعرض إنجازاتها أمام الجمهور من خلال وجودها في مكان واحد.

ولفت إلى أن حكومة دبي أصبحت اليوم حكومة غير تقليدية، تنافس في خدماتها القطاع الخاص في طريقة عرضها خدماتها، ونأمل مستقبلاً تطوير هذا المعرض ليواكب الحكومة الذكية، ويصبح معرضاً ذكياً ومنفتحاً على المستوى المحلي والعالمي.

إذكاء التنافس

من جانبها قالت الدكتورة عائشة البوسيط مديرة إدارة الاتصال والتسويق في مجلس دبي الرياضي، إن المجلس يسعى إلى التميز دائماً في أعماله وخدماته التي يقدمها والتكريم اليوم يعكس حرص حكومة دبي على إذكاء التنافس بين دوائرها ومؤسساتها من أجل تقديم الأفضل، كما أن المعرض فرصة لتبادل الخبرات والتعرف إلى تجارب الآخرين

ومنصة للحكومة، تريد من خلال اطلاع المتعاملين على إنجازات الدوائر الحكومية.

تميز

يتميز معرض دبي للإنجازات الحكومية بفرادته في العالم، حيث يعتبر مبادرة حكومية تسعى إلى استقطاب الهيئات والدوائر والمؤسسات الحكومية المحلية في إمارة دبي، لتشارك بعرض إنجازاتها العملية ومبادراتها ومشاريعها التطويرية وخدماتها المتميزة لجميع المعنيين. ويسهم هذا المعرض في تحقيق رؤية الإمارات 2021 الخاصة بالتميز على الصعيد الدولي، حيث يأتي ذلك من خلال عرض الإنجازات الحكومية في إمارة دبي والتكامل في ما بينها، لتعزيز رؤيتها بتقديم أفضل الخدمات النوعية للمتعاملين من مؤسسات وأفراد على حد سواء.