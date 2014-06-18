حميد النعيمي يمنح مستفيدي «زايد للإسكان» 240 قطعة أرض

منح صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان المواطنين المستفيدين من "منح برنامج الشيخ زايد للإسكان" 240 قطعة أرض سكنية، وذلك بمتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، وفي إطار حرص سموهما على توفير أسباب الحياة الكريمة للمواطنين.

وأمر صاحب السمو حاكم عجمان بتوزيع قطع الأراضي عليهم وتبسيط إجراءات الاستفادة من المنح المقدمة لهم بما يكفل لهم العيش الكريم ويسهم في تحقيق السعادة وتوفير الأمان والاستقرار لأسرهم.

وثمن الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان هذه المنحة الكريمة من القيادة الحكيمة في الإمارة وحرصها على توفير السكن الكريم وسبل العيش الميسرة لأبنائها منوهاً بأنها امتداد لما توليه قيادتنا الحكيمة من اهتمام كبير بأبنائها في مناطق الدولة كافة.

وأشاد بما يوليه صاحب السمو حاكم عجمان من اهتمام ورعاية خاصة بأبناء الوطن في الإمارة وحرص سموه على توفير العيش الكريم لهم والسكن الآمن المريح لأسرهم لتحقيق السعادة المنشودة للمجتمع الإمارتي، واعتبر هذه المنحة ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة في الدولة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وما توارثه عن المؤسس المغفور له الشيخ زايد "طيب الله ثراه " الذي أولى اهتماما خاصا بتأمين أسباب الرفاه والسعادة لأبناء الوطن.

ووجه رئيس دائرة البلدية والتخطيط لجنة الأراضي والمساكن في الدائرة بضرورة البدء بتنفيذ توجيهات صاحب السمو حاكم عجمان والتسريع بإجراءات تسليم قطع الأراضي الممنوحة للمستفيدين منها من المواطنين في الإمارة وتبسيط الإجراءات عليهم بتوفير متطلبات ذلك من استخراج مخططات أراض وتنفيذ مشاريع طرق وبنية تحتية وإجراءات تخطيط وتصميم لوحات إرشادية بجانب مخططات تنظيمية ونقل ملكية بالتعاون مع الجهات المعنية في الإمارة.