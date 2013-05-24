رئيس شركة "إيجاس": سنعتمد على المازوت هذا العام لتوليد الكهرباء

قال المهندس شريف سوسة، رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، إنه تم الانتهاء من إعداد التقرير النهائى لتقييم عروض الشركات المتقدمة لاستيراد الغاز طبقا للمواصفات المطلوبة، وإرسالها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها الشهر الماضى.

وأكد سوسة، فى تصريحات صحفية، أنه سيتم الاعتماد هذا العام على المازوت لتشغيل محطات الكهرباء، وأنه من المتوقع وصول كميات الغاز المزمع توافرها من خلال عمليات الاستيراد بنهاية العام الجارى.

وأشار سوسة إلى أنه سيتم زيادة كميات الغاز الذاهبة لمحطات الكهرباء من 20 ألف طن يومى حاليا إلى 28 ألف طن يومى خلال شهر أغسطس، بالإضافة إلى كميات من الغاز تصل إلى 3.400 مليون قدم مكعب غاز.

وكانت مصادر بوزارة البترول قد أرجعت، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، التأخير فى إعلان اسم الفائز بمناقصة استيراد الغاز، إلى تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لعمليات الاستيراد، حيث تم التوصل إلى تدبيرها من قبل وزارة المالية، والانتهاء من إعداد تقرير نهائى لتقييم العروض طبقا للمواصفات المطلوبة.

ومن المقرر أن يتم استقبال شحنات الغاز المستوردة فى ميناء العين السخنة الواقع على سواحل البحر الأحمر، باعتباره أكثر ميناء مصرى مؤهل لاستقبال الغاز.

ويقدر محللون حجم النقص فى كميات الغاز المطلوبة فى السوق المحلية بمليار قدم مكعب يوميا.