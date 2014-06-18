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«الخارجية الأمريكية»: تصريحات «المالكي» عن السعودية «غير دقيقة ومُهينة»

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رفضت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، جنيفر بساكي، الثلاثاء، تصريحات رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، التي اتهم فيها بـ«رعايتها للإرهاب»، واصفة إياها بـ«غير الدقيقة والمهينة».

وقالت بساكي، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، في العاصمة واشنطن: «هذا عكس ما يحتاجه الشعب العراقي الآن، وهو ما نواصل إثباته لرئيس الوزراء المالكي».

ووصفت الوضع في العراق بـ«المعقد»، مشيرة إلى «وجود بعض القبائل وسياسيين محليين من السنة ممن انضم إلى العراقية وآخرين مع (تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام) داعش عن طريق العنف لزعزعة الحكومة».

وأضافت أن «هؤلاء الذين انضموا إلى داعش يدعمون الإرهابيين، الذين يتبعون عقيدة متطرفة تؤمن أنه يجب قتل الشيعة بسبب الطائفة، التي يتبعونها».

وأعربت عن ضرورة أن «يأخذ القادة السياسيون في العراق بالحسبان المظالم الشرعية لكل الشعب كطريقة للحكم»، دون مزيد من التفاصيل.

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