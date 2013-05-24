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مصدر: شركة "شل"فازت بمناقصة استيراد الغاز وتنتظر موافقة مجلس الوزراء

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مصدر: شركة "شل"فازت بمناقصة استيراد الغاز وتنتظر موافقة مجلس الوزراء مصدر: شركة "شل"فازت بمناقصة استيراد الغاز وتنتظر موافقة مجلس الوزراء

كشف مصدر بوزارة البترول عن فوز شركة شل العالمية بمناقصة استيراد الغاز التى طرحتها الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" للتغلب على حجم العجز فى كميات الغاز المطلوبة للسوق المحلية، والتى تصل إلى مليار قدم مكعب يوميا.

وقال المصدر إن اللجنة المشكلة لإعداد التقرير النهائى لتقييم عروض الشركات المتقدمة للاستيراد الغاز انتهت من إعداده، طبقا للمواصفات المطلوبة، وتم إرسالها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها الشهر الماضى، وإعلان اسم الفائز.

وكانت مصادر بوزارة البترول أرجعت فى تصريحات لـ"اليوم السابع" التأخير فى إعلان اسم الفائز بمناقصة استيراد الغاز لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لعمليات الاستيراد، حيث تم التوصل إلى تدبيرها من قبل وزارة المالية، والانتهاء من إعداد تقرير نهائى لتقييم العروض طبقا للمواصفات المطلوبة.

وقال المصدر إن مجلس الوزراء يراجع حاليا إجراءات المناقصة وعمليات التقييم التى تمت والمعايير التى بنى الفوز عليها، ومن المقرر إعلان اسم الفائز رسميا بعد إقرار مجلس الوزراء المناقصة، لتبدأ بعدها الشركة القابضة فى إجراءات التفاوض معها حول الجدول الزمنى للاستيراد والتزامات كل طرف، مستبعدا أن يتم الاستيراد خلال فصل الصيف، على أن يتم استقبال أول شحنة غاز خلال نهاية العام الجارى.

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مصر 365