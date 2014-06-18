حصرياً: تفاصيل تعرّض منة شلبي للكسر

قالت الفنّانة المصرية منّة شلبي إنّها تقيم بشكل دائم هذه الأيام في منزلها بعدما تعرّضت لالتواء في إحدى ساقيها أثناء قيامها من على سريرها.

وأضافت منّة في تصريحاتها لـ"سيدتي نت" أنّها شعرت بحالة من "التّنميل" في ساقها، ثمّ لمّا قرّرت السّير أصابها إلتواء، ولم تستطيع القيام من مكانها. وأشارت منّة إلى أنّها بعد استشارة بعض الأطباء وضعت ساقها الملتوية في الجبس، ومن المقرر أنّ تقوم بإزالته في منتصف شهر رمضان، حسب ما رأى المعالج لها.

ولفتت منّة إلى إنّها ستقضي رمضان هذا العام بجوار والدتها الفنّانة المعتزلة زيري مصطفى، ومن المحتمل أنّ تسافر إلى فرنسا عقب عيد الفطر للإقامة فترة مع والدها رجل الأعمال هشام شلبي.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"