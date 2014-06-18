رئيس التلفزيون السعودي لـ"سيِّدتي": لم نعمد عبدالله السدحان بعد رمضان

تحت شعار "مرحباً بك في بيتك" أقامت هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي حفلاً لإعلان خريطة برامج ومسلسلات رمضان بفندق "الريتز كارلتون" بالرياض مؤخراً، وحضره رئيس هيئة الإعلام المرئي والمسموع الدكتور رياض نجم، ورئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون عبدالرحمن الهزاع، ونائب رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون لقطاع التلفزيون الدكتور عبدالله الحمود، ومدير القناة الأولى سليمان الحمود، وعدد من نجوم الفن، ومنهم: طلال السدر، وفيصل العيسى، ومحمد القس، وفيصل العمري، ومحمد الكنهل، ومرزوق الغامدي، وشعيفان، بجانب مجموعة من الصحفيين والإعلاميين.

"سيِّدتي نت" حضرت الحفل وخرجت بهذا التقرير...

"الهزاع" بين تأخر التعميد والتخلي عن النجوم

نفى عبدالرحمن ، رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية، الاتّهامات الموجّهة للتلفزيون بتأخير الهزاع تعميد المنتجين بالأعمال الدرامية لرمضان، وقال في تصريح خاصّ لـ"سيِّدتي نت": "عمدنا المنتجين للمسلسلات الرمضانية منذ فترة طويلة، ونتيجة تأخّر بعض المعاملات الرسمية والتّعميد الورقي المكتوب يتم تعميدهم بكلمة، وكلمتنا شرف، وعندما نقول لمنتج أبدأ فالأمر يكون منتهياً، حتّى يكسب المنتج المزيد من الوقت للتّصوير، وكلمتنا لا نرجع فيها أبداً، ووعدنا بالتّعميد نوفيه مع كل المنتجين، وكل ما في الأمر تأخر بعض الإجراءات الإدارية والمالية بالهيئة فيما يتعلق بالتّعميد الكتابي".

ورداً على سؤال حول الأسباب التّي دفعت التلفزيون للتخلي عن النّجوم أمثال عبدالله السدحان وفهد الحيان هذا العام، وإذا كان الأمر يتعلّق بعدم تحقيق عمليهما النجاح المتوقع والمتابعة الجماهيرية على التلفزيون رمضان الماضي فأضاف الهزاع: "التلفزيون لا يوقّع صكوكاً أبدية مع الفنانين، ولا يعني تعميدنا الفنانين عبدالله السدحان وفهد الحيان العام الماضي، أننا وقّعنا معهما عقداً كل عام، ونحاول دائماً التّعاون مع العديد من الأفكار الفنّية والإنتاجية الجديدة، وهذا العام عمّدنا عدداً من المنتجين والفنانين الشّباب، وأتوقع أنّ يقدم التلفزيون في رمضان هذا العام مجموعة من الأعمال المميزة".

وأكد الهزاع لـ"سيِّدتي نت" أنّ كل ما يتردد عن تعميد مسلسل "السربيل" للفنان عبدالله السدحان بعد رمضان غير صحيح، نافياً أنّ يكون زار مزرعة السدحان كما أشيع للاطّلاع على مواقع تصوير المسلسل التراثي، كما شدّد على أنّ ما يتم تداوله من صور خاصّة بزيارته للسدحان عبارة عن صور كاذبة ومفبركة، وذكر أنّ الأمر عبارة عن زيارة عادية من الفنان عبدالله السدحان لمكتبه.

وأبدى استياءه من النّقد الذي يوجّه للتلفزيون معتمداً على كلام غير حقيقي واتّهامات باطلة لا تمت للواقع بصلة، وتابع: "لا أنزعج أبداً من النّقد الموضوعي البنّاء القائم على معلومات حقيقية وواقعية، ولكن ما دون ذلك فهو نقد سلبي لا يعتمد المهنية، ولا أهتم بالردّ عليه، وللأسف الكثير مما يُكتب في بعض الصّحف ومواقع الإنترنت غير صحيح، حيث تم اتّهام التلفزيون في إحدى وسائل الإعلام مؤخراً بأنّه أنفق 2 مليار ريال على القناة الرياضية، وهذا كلام عار من الصّحة، ومخالف للحقيقة والواقع، ورددت عليه في وقته، فميزانية هيئة الإذاعة والتلفزيون ككل حوالي 1.6 مليار".

نجوم الحفل مع "سيِّدتي"

التقى "سيِّدتي نت" عدداً من نجوم الحفل من الفنانين والإعلاميين، حيث أكّد الفنّان طلال السدر أنّه عاد من لبنان بعد أنّ اطمئن على سير الأمور الفنّية والمونتاج ووضع الموسيقى التّصويرية والشارات لمسلسله الكوميدي "بنج"، والذي سيعرض على شاشة التلفزيون السّعودي خلال شهر رمضان، موضحاً أنّ المونتاج يتم وفق الخطّة الموضوعة، وأنّه سيسلم الحلقات للتلفزيون قبل رمضان بوقتٍ كافٍ.

ولفت السدر إلى أنّه يتوقّع أنّ يحقق العمل النّجاح المأمول بعدما بذل الفريق التّمثيلي والتّقني للمسلسل مجهوداً كبيراً خلال التّصوير، مشدداً على أنّه لا ينافس أحداً بالتلفزيون السعودي، وتابع: "لا ننافس إلاّ أنفسنا، وأحاول خلال "بنج" أنّ أقدم في أول أعمالي كمنتج وفنان شاب فكراً جديداً ورؤية وهوية فنّية خاصّة ومميزة على التلفزيون السعودي، وذلك بطرح عمل كوميدي ترفيهي يسعى للبسمة الخفيفة والإضحاك".

فيما تمنّى الفنان محمد القسّ أنّ ينال مسلسل "بنج" الذي يشارك في بطولته، النّجاح الجماهيري، متوقعاً أنّ يستمتع الجمهور بالقفشات الكوميدية بينه وبين نجم الكوميديا المصرية أحمد بدير وباقي الممثلين بالمسلسل، وأبان أنّه يلعب شخصية نصّاب في الأحداث، لافتاً إلى أنّه يطل على جمهوره في رمضان أيضاً من خلال مشاركته في المسلسل الكوميدي "5g" على شاشة "روتانا خليجية"، وأكد أنّه لن يتابع أي عمل درامي في رمضان ولا حتّى مسلسليه، وأيضاً لن يتابع المونديال، لأنّه ليس من عشّاق كرة القدم، مشدداً على أنّ رمضان يجعله للروحانيات الدينية وللتّقارب مع الأسرة والعائلة.

أما المخرج فهد الحمود فقال: "أراهن على الشباب في نجاح المسلسل "دليفري" الذي أخرجه للتلفزيون هذا العام، حيث يعتمد على فكرة جديدة، ويتميز بالوجوه الشّابة في التّمثيل والإخراج والإنتاج والطاقم الفنّي والإنتاجي، وهو مسلسل كوميدي اجتماعي متّصل منفصل، ويتناول عدداً من القضايا الشبابية الهامة"، متوقعاً أنّ يحظى العمل بمتابعة جماهيرية كبيرة خلال رمضان على التّلفزيون السّعودي، لاسيما أنّه يخاطب الشّباب، وهم الشريحة الأكبر في المجتمع السعودي، مشيراً إلى أنّ المسلسل انتهى تصويره منذ فترة، وجاري الانتهاء من عملية المونتاج، وأنّه سيسلم خلال ثلاثة أيام أكثر من 70% من الحلقات للتلفزيون على أنّ يسلّم الباقي خلال أسبوع.

وكشف المذيع حامد الغامدي أنّ برنامجه "سباق المشاهدين" الذي سيعرض على التلفزيون السعودي في رمضان سيحمل العديد من المفاجآت الجديدة للجمهور، مبيناً أنّ مواقع التّواصل الاجتماعي ستكون حاضرة خلال الحلقات المباشرة كل ليلة من ليالي رمضان، حيث يمكن للجمهور المشاركة والتّواصل مع البرنامج ودخول المسابقة عبر وسائل التّواصل الحديثة، ولفت إلى أنّ أي فرد يستطيع المشاركة بسهولة من أي مكان من خلال مواقع التّواصل دون الحاجة لرسائل "sms" عبر الجوّال أو الاتّصال الهاتفي كنوع من توفير التّكلفة وتسهيل المشاركة بالبرنامج، وأبان أنّه سعيد بعودة "سباق المشاهدين" بعد توقّفه العام الماضي، مشيراً إلى أنّ البرنامج وكما عوّد جمهوره الكبير خلال الأعوام الماضية سيستضيف باقة من النّجوم من السعودية والخليج والعالم العربي مع التّركيز على نجوم الكوميديا.

وأشار الفنّان فيصل العيسى إلى أنّه تم الانتهاء من مونتاج الجزء الثالث من مسلسله الكوميدي الاجتماعي الشبابي "شباب البومب" الذي سيعرض في رمضان على القناة الرياضية السعودية، وجاري تسليم كامل الحلقات للتلفزيون خلال أيام قليلة، متوقعاً أنّ يحقق العمل في جزئه الثالث نجاحاً أكبر من الجزأين السابقين، وراهن على استقطاب أذواق الشباب السعوديين المختلفة.

وذكر الفنّان فيصل العمري أنّ الجزء الثالث من مسلسل "شباب البومب" هو الأنضج بين الأجزاء الثلاثة، وقال: "حاولنا هذا العام تلافي بعض الأخطاء التّي وقعنا بها في العامين الماضيين، ونقحنا الكثير من الأفكار، وتناولنا العديد من القضايا الاجتماعية التّي تهمّ الشّباب، والتّي كانت أكثر مشاهدة من الجمهور في الجزأين السابقين، بجانب زيادة وقت الحلقات، ومشاركة عدد من الضيوف المختلفين من الممثلين ونجوم مواقع التّواصل الاجتماعي".

وقائع حفل التلفزيون

بدأ حفل إعلان خريطة برامج ومسلسلات رمضان بكلمة عبدالرحمن الهزاع، رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون، والتّي أكد فيها على أهمية التّعاون لتحقيق مبدأ الشراكة بين التلفزيون والإعلام والمعلنين، مطالباً بالالتفات إلى دعم البرامج الثقافية، وذكر أنّ التلفزيون حقق نتائج جيّدة من الإعلان خلال الأعوام الماضية، مشدداً على ضرورة أنّ تختلف نظرة المعلن في تعامله مع التلفزيون وباقي القنوات العربية والسعودية الخاصّة، وأعلن عن إطلاق الهويّات الجديدة لقنوات التلفزيون والإذاعات خلال الفترة القادمة وبالإضافة إلى مجلّة خاصّة بالهيئة أيضاً، وقال: "نقدم خلال رمضان 116 برنامجاً جديداً في الإذاعة، و50% من البرامج دينية، بجانب وجود مسلسلات إذاعية، وأيضاً هناك 30 برنامجاً تفاعلياً مع الجمهور في رمضان، و30 برنامجاً خلال فترة عيد الفطر المبارك، وأرجو من المنتجين الذين لم يتم تعميدهم في رمضان أنّ يصبروا علينا، وأتمنى أنّ يكون هناك تنوّع في أعمالهم وأنّ لا يقتصروا على الدراما فقط".

ثم ألقى نائب رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون لقطاع التلفزيون الدكتور عبدالله الحمود كلمة ذكر خلالها أنّ هناك 70 برنامجاً ومسلسلاً متنوعاً في خريطة التلفزيون خلال شهر رمضان، منها 7 مسلسلات درامية، ومسلسل كوميدي على القناة الثقافية لأول مرّة، موضحاً أنّ التلفزيون يشهد حالياً تطويراً على مستوى المحتوى والشكل، حيث أقام عدداً من ورش العمل للتطوير، وأبان أنّه سيكون هناك تدشين موقع لكل قناة تلفزيونية قريباً.

وبعد ذلك تم عرض فيلم قصير عن خريطة المسلسلات والبرامج التلفزيونية والإذاعية لهيئة الإذاعة والتلفزيون خلال شهر رمضان المبارك، وبعد ذلك قام الدكتور الحمود بالردّ على أسئلة الصحفيين، ودار حوار مفتوح بين الصحفيين من جهة والحمود والهزاع ونجم من جهة أخرى، حيث أكد الحمود أنّ التلفزيون لديه العديد من الموظفين الذين تجاوزت خبراتهم 30 عاماً لتقييم الأعمال، فيما ذكر مدير القناة الأولى سليمان الحمود أنّهم تلقوا ما يزيد عن 140 عملاً بينها نحو 100 مسلسل، وتم اختيار خمس مسلسلات منها بعناية شديدة.

يشار إلى أنّ هيئة الإذاعة والتلفزيون تقدّم خلال رمضان 2014 عدداً من المسلسلات، وهي: "كلام الناس 3" من بطولة حسن عسيري وريم عبدالله وحبيب الحبيب، و"بنج" من بطولة أحمد بدير وطلال السدر وسلطان الفرج ومحمد القسّ، و"دليفري" للفنانين خالد سامي وبشير الغنيم، و"للوفاء ثمن" لسعيد قريش وفخرية خميس، و"تقاطيع" من بطولة محمد الطويان وفهد الحيان وميس حمدان، والمسلسل الكارتوني "أبو ملوح"، إضافة إلى "شباب البومب 3" لفيصل العيسى على القناة الرياضية، ومسلسل "حربش بربش" الذي سيعرض على القناة الثقافية، بجانب المسلسل المصري "الكبير أوي 3" للنجم أحمد مكي، والمسلسل الكويتي "ريحانة" للنجمة حياة الفهد.

كما تعرض عدداً من البرامج، ومنها: "سباق المشاهدين" للمذيع حامد الغامدي، "أنت وحظك" للمذيع هشام الهويش، "الديرة" للفنان ماجد مطرب فواز، "رمضانيات"، "مع القرآن الكريم" للشيخ صالح المغامسي، "جسور"، "المسلمون في رمضان".

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