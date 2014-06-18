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«أبو ختاله»: السفير الأمريكي ببنغازي توفي مختنقًا أثناء إحراقه وثائق مهمة

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«أبو ختاله»: السفير الأمريكي ببنغازي توفي مختنقًا أثناء إحراقه وثائق مهمة «أبو ختاله»: السفير الأمريكي ببنغازي توفي مختنقًا أثناء إحراقه وثائق مهمة

السفير الأمريكي

قال أحمد أبوختالة، المتهم بضلوعه في عملية الهجوم على مبنى القنصلية الأمريكية ببنغازي، والتي أدت إلى مقتل السفير الأمريكي، كريستوفر ستيفانز، وثلاثة أمريكيين آخرين، إن سبب وفاة “ستيفنز” كان نتيجة اختناقه أثناء محاولته إحراق وثائق مهمة داخل القنصلية، على حد تعبيره.

ولم ينكر “أبو ختالة” في مقابلة مع “CNN”، وجوده بموقع القنصلية في الليلة التي وقعت فيها الحادثة، مشيرا إلى أنه كان لا يعلم أن لأمريكا قنصلية في بنغازي، قائلا: “أنا لم أعرف المكان وعندما سمعت الخبر جئنا”.

وعند سؤاله عن إن كان هناك أحد في أمريكا تواصل معه، قال: “لا.. أبدا.. حتى فريق التحقيق الذي جاء إلى بنغازي لم يحاولوا حتى الاتصال بي،” مضيفا “كنت مستعدا للجلوس معهم.. ولكن ليس للتحقيق بل كجلسة عادية للتحاور”.

وأشار “أبوختالة”، إلى أن أمريكا تستخدم تنظيم القاعدة كواجهة تخويف، وأضاف: “القاعدة ليست عيبا.. القاعدة وأفراد القاعدة ينتمون لدين ويحمون أوطانهم وأعراضهم والولايات المتحدة هي الإرهاب”.

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