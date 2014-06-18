«الشؤون الاجتماعية» تتبنى مفهوم الجودة في التوعية المجتمعية بفواصل تلفزيونية

شدد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للتنمية الاجتماعية الدكتور عبدالله بن ناصر السدحان على ضرورة تعزيز ثقافة الجودة داخل المجتمع السعودي وغرس قيم مجتمعية وأسرية منبثقة من ثقافتنا الاسلامية التي ترسخ مبادئ الاعتدال والتسامح والعناية بالاسرة والمجتمع بكافة مكوناته.

وأكد د. السدحان في هذا الصدد ان وزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة في وكالة الوزارة للتنمية الاجتماعية حريصة على هذا الجانب حيث تبنت مفهوما جديدا للتوعية المجتمعية عبر انتاج مجموعة من الفواصل التلفزيونية لنشر وتعزيز ثقافة الجودة في حياة المجتمع تحت شعار «الجودة حياتنا».

وأضاف أن تنفيذ هذه الفواصل يأتي ضمن اهتمام وكالة الوزارة للتنمية الاجتماعية بنشر الوعي وفق مبدأ الجودة المجتمعية الذي يؤكد ان «التغييرات البسيطة قد تحدث فارقاً كبيرا» في حياتنا، مؤكداً على ان أي فضيلة مجتمعية لابد ان تنبثق من اصل تشريعي كما قال تعالى: «ما فرطنا في الكتاب من شيء» مشيرا الى ان دورنا يبقى في التذكير بهذه الفضائل التي تلامس حياة المجتمع، وفي حث افراده على التمثل الحقيقي لها في حياتهم اليومية.

وأوضح السدحان بأن هذه الفواصل تستهدف جميع شرائح المجتمع عبر رسائل توعوية تحملها في مضامينها حيث تطرح كل رسالة في محورها الأساسي قضية اجتماعية تهم جميع أفراد المجتمع السعودي وتهدف في جملتها إلى تحقيق الرفاهية الاجتماعية، والاستقرار المجتمعي، ونشر ثقافة الإتقان في علاقاتنا الاجتماعية والجودة في حياتنا، لافتا إلى ان تنفيذ وانتاج مثل هذه الفواصل التوعوية والتثقيفية يأتي ضمن رسالة الوزارة التوعوية، داعيا في هذا السياق المؤسسات والافراد للقيام بدورهم في مجال التوعية الاجتماعية التي تحقق التكامل في «العمل التنموي الشامل» للفرد والمجتمع من خلال استثمار كافة وسائل التواصل المتاحة وخاصة الحديثة منها.