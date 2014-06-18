اختتام برامج صيف طلعة التمياط

رعى الشيخ فيصل التمياط ختام مهرجان طلعة التمياط الصيفي والذي نفذ بإشراف بلدية الطلعة وبحضور جمع غفير من الأعيان والضيوف وبحضور جماهيري كبير.

وفي البداية تحدث التمياط عن المهرجان ودور البلدية الكبير في ماوصلت إليه الطلعة، بعدها بدأ كابتن فرقة سمايل جدة أبو نواف العوفي بأول المسابقات الترفيهية مع الشباب بقالب فكاهي ثم أدت فرقة سمايل جدة مسرحية هادفة تحت عنوان ممتلكات البلدية العامة حملت أهدافا توعوية ونصائح في ضرورة المحافظة على الحدائق ونظافتها وعدم العبث بها.

بعدها قام التمياط ورئيس البلدية المهندس حسون العنزي بتكريم الداعمين والمشاركين والمتعاونين مع البلدية في المهرجان.

بعد ذلك بدأت عروض الثعابين مع الكابتن عبدالله الشمري وابنه عبدالرحمن بشرح واف ومشاركة من الحضور بعدها شدا المنشد أكرم حسين من فرقة سمايل جدة، ثم شاهد الجميع فيلمًا وثائقيًا تم عرضه على الشاشات من إعداد بلدية طلعة التمياط يحكي مسيرة البلدية منذ إنشائها وحتى الفترة الحالية، وقدمت جوائز للفائزين في مسابقتي الدراجات الهوائية وسباق ماراثون اختراق الضاحية، كما قدمت العديد من الجوائز القيمة الأخرى في فقرات الاحتفال.