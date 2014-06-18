أخبار عاجلة

كوبا إيطاليا: هل يقلب نابولي الطاولة ويثأر من يوفنتوس ؟ -
رئيس الوزراء يستعرض تقريرًا عن أعمال هيئة ضمان جودة التعليم -
رئيس الوزراء: مصر تستضيف اللاجئين دون إقامة معسكرات -
رئيس هيئة السكة الحديد يتفقد ورش «أبي غاطس» -
وزير الدفاع: نجحنا في استئصال أغلب بؤر الاٍرهاب -
ميناء دمياط يُجري مناورة حريق بحرية -
الشيخ خالد الجندي: النفسنة تؤدي بالإنسان إلى أخطاء كبير -
السفيرة عزيزة - الإعلامية / سناء منصور ...سعيد صالح أخف دم وأكثر فنان كوميدي في جيلي -
مداخلة المذيع ريكاردو كوتوماتشو لـ برنامج كوبا إيطاليا حول مباراة روما ولاتسيو -
زيزي مصطفي «بدون حجاب» والفقي تخطف الأنظار| لقطات من عزاء والدة بوسي شلبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

اختتام برامج صيف طلعة التمياط

Google+ Print
اختتام برامج صيف طلعة التمياط اختتام برامج صيف طلعة التمياط

    رعى الشيخ فيصل التمياط ختام مهرجان طلعة التمياط الصيفي والذي نفذ بإشراف بلدية الطلعة وبحضور جمع غفير من الأعيان والضيوف وبحضور جماهيري كبير.

وفي البداية تحدث التمياط عن المهرجان ودور البلدية الكبير في ماوصلت إليه الطلعة، بعدها بدأ كابتن فرقة سمايل جدة أبو نواف العوفي بأول المسابقات الترفيهية مع الشباب بقالب فكاهي ثم أدت فرقة سمايل جدة مسرحية هادفة تحت عنوان ممتلكات البلدية العامة حملت أهدافا توعوية ونصائح في ضرورة المحافظة على الحدائق ونظافتها وعدم العبث بها.

بعدها قام التمياط ورئيس البلدية المهندس حسون العنزي بتكريم الداعمين والمشاركين والمتعاونين مع البلدية في المهرجان.

بعد ذلك بدأت عروض الثعابين مع الكابتن عبدالله الشمري وابنه عبدالرحمن بشرح واف ومشاركة من الحضور بعدها شدا المنشد أكرم حسين من فرقة سمايل جدة، ثم شاهد الجميع فيلمًا وثائقيًا تم عرضه على الشاشات من إعداد بلدية طلعة التمياط يحكي مسيرة البلدية منذ إنشائها وحتى الفترة الحالية، وقدمت جوائز للفائزين في مسابقتي الدراجات الهوائية وسباق ماراثون اختراق الضاحية، كما قدمت العديد من الجوائز القيمة الأخرى في فقرات الاحتفال.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية