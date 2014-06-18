أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع الإعلامية " سناء منصور و الإعلامية " جاسمين طه " -
الشيخ رمضان عبد المعز: في أمور الدنيا لازم نبص للأقل مننا -
كوبا إيطاليا: هل يقلب نابولي الطاولة ويثأر من يوفنتوس ؟ -
رئيس الوزراء يستعرض تقريرًا عن أعمال هيئة ضمان جودة التعليم -
رئيس الوزراء: مصر تستضيف اللاجئين دون إقامة معسكرات -
رئيس هيئة السكة الحديد يتفقد ورش «أبي غاطس» -
وزير الدفاع: نجحنا في استئصال أغلب بؤر الاٍرهاب -
ميناء دمياط يُجري مناورة حريق بحرية -
الشيخ خالد الجندي: النفسنة تؤدي بالإنسان إلى أخطاء كبير -
السفيرة عزيزة - الإعلامية / سناء منصور ...سعيد صالح أخف دم وأكثر فنان كوميدي في جيلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

أمير الرياض يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية السكري

Google+ Print
أمير الرياض يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية السكري أمير الرياض يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية السكري

    استقبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي ين عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتب سموه بقصر الحكم أمس، رئيس مجلس إدارة جمعية السكري الخيرية عبدالعزيز بن سعد الحميدي وأعضاء مجلس الإدارة. وفي بداية الاستقبال هنأ الجميع سمو أمير منطقة الرياض بمناسبة الثقة الملكية بتعيينه أميراً للمنطقة، فيما أعرب سموه عن شكره للجميع على مشاعرهم. وقدم الحميدي إيجازاً لسمو أمير منطقة الرياض عن رؤية الجمعية الخيرية في الحد من انتشار داء السكري من خلال التوعية والتثقيف الصحي للمجتمع.

إلى ذلك، استقبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتب سموه بقصر الحكم أمس، رئيس مجلس إدارة نادي الصم بالرياض محمد بن فاضل العمري وأعضاء مجلس الإدارة. وفي بداية الاستقبال هنأ الجميع سمو أمير منطقة الرياض بمناسبة الثقة الملكية بتعيينه أميراً للمنطقة، فيما أعرب سموه عن شكره للجميع على التهنئة. وقدم العمري إيجازاً لسمو أمير منطقة الرياض عن مناشط النادي الرياضية والثقافية والاجتماعية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا