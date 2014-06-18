أمير الرياض يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية السكري

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي ين عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتب سموه بقصر الحكم أمس، رئيس مجلس إدارة جمعية السكري السعودية الخيرية عبدالعزيز بن سعد الحميدي وأعضاء مجلس الإدارة. وفي بداية الاستقبال هنأ الجميع سمو أمير منطقة الرياض بمناسبة الثقة الملكية بتعيينه أميراً للمنطقة، فيما أعرب سموه عن شكره للجميع على مشاعرهم. وقدم الحميدي إيجازاً لسمو أمير منطقة الرياض عن رؤية الجمعية الخيرية في الحد من انتشار داء السكري من خلال التوعية والتثقيف الصحي للمجتمع.

إلى ذلك، استقبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتب سموه بقصر الحكم أمس، رئيس مجلس إدارة نادي الصم بالرياض محمد بن فاضل العمري وأعضاء مجلس الإدارة. وفي بداية الاستقبال هنأ الجميع سمو أمير منطقة الرياض بمناسبة الثقة الملكية بتعيينه أميراً للمنطقة، فيما أعرب سموه عن شكره للجميع على التهنئة. وقدم العمري إيجازاً لسمو أمير منطقة الرياض عن مناشط النادي الرياضية والثقافية والاجتماعية.