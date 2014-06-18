طلاب الأندية الصيفية بمكة المكرمة يزورون قطار المشاعر

مكة المكرمة - تركي السويهري

نظمت إدارة نادي مدرسة الملك عبدالعزيز الموسمي الصيفي بمكة المكرمة أمس زيارة لمشروع قطار المشاعر، شارك فيها 50 طالباً من طلاب النادي الموسمي من مختلف مراحل التعليم العام والتعليم العالي.

مدير النادي الموسمي بمدرسة الملك عبدالعزيز الثانوية بمكة المكرمة محمد سراج فتحي قال إن الزيارة جاءت بعد التنسيق مع مدير فرع الشركة الصينية لإنشاء السكك الحديدية المحدودة والمشغلة لقطار المشاعر المقدسة السيد يو وان، وبتجاوب من مدير إدارة العلاقات الحكومية والأمن والسلامة بالمشروع العميد الدكتور محمد بن عبدالله المنشاوي، حيثُ جاءت تلك الزيارة ضمن خطط وبرامج النادي الموسمي المعتمدة من إدارة التربية والتعليم ممثلة بقسم النشاط الاجتماعي بإدارة نشاط الطلاب وبدعم من مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير التعليم"تطوير"وعبر مساهمة من شركة القوافل الدولية للسياحة والنقل بتوجيه من رئيس مجلس إدارتها الشيخ زياد بن محمد جمال فارسي. وبين منسق الرحلة بالنادي ا. هاني أسعد، أن الزيارة بدأت بكلمة توجيهية ترحيبية من مدير إدارة العلاقات الحكومية والأمن والسلامة بالشركة الصينية لإنشاء السكك الحديدية المحدودة المشغلة لقطار المشاعر المقدسة العميد الدكتور محمد المنشاوي ذكر خلالها أن الشركة تعاقدت مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لإنشاء 17 قطارا بطول300م لكل منها 12 عربة موزعة على المشاعر وذلك خلال مدة العقد المقررة بسنتين؛ حيث توجد 9محطات موزعة على المشاعر المقدسة وكل قطار يستوعب 3500 راكب. وتحدث العميد الدكتور المنشاوي خلال شرحه لطلاب النادي الموسمي عن العقبات التي واجهت الشركة بداية تنفيذ المشروع قبل 4 سنوات،وطبيعة المنطقة الجغرافية والبنية التحتية، مشيراً أن العقيد المنشاوي تحدث خلال الشرح قائلاً: تم تصميم القطار بأعلى المعايير ويحاكي معظم قطارات المترو في العالم من حيث الجودة، ويحمل كل قطار نحو 3500 راكب للرحلة الواحدة يتنقل بهم بين المشاعر. وأكد المنشاوي أن نجاح عمل القطار يعتمد على التعاون التكافلي والتنسيقي بين كافة الجهات.