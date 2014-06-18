افتتاح 12 حديقة بأحياء نجران بمساحة 66 ألف م2

يفتتح وكيل إمارة منطقة نجران الأستاذ عبدالله بن دليم القحطاني اليوم عدداً من الحدائق بمدينة نجران والتي أنجزت مؤخراً من قبل أمانة منطقة نجران، حيث يطلع وكيل الإمارة على جميع الحدائق التي تم انجازها بتكلفة إجمالية بلغت 11.801.060 ريالاً، وبمساحة إجمالية بلغت 66788 متراً مربعاً.

وأوضح أمين منطقة نجران المهندس فارس بن مياح الشفق إن هذه المشروعات تهدف إلى تخضير المدينة وتجميلها، وتحقيق التوازن البيئي، بهدف دعم قطاع الترفيه؛ إذ تحتوى على ملاعب رياضية عدة مخصصة للشباب، مثل ملاعب كرة السلة وكرة القدم والكرة الطائرة، ومتطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة كما أنها واكبت انطلاق مهرجان صيف نجران للاستفادة من محتوياتها لأغراض الترفيه لسكان تلك الأحياء واستقبال زوار المنطقة خلال هذه الفترة .

من جهته صرح وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس علي آل حرفش، أن المساحة الإجمالية للمسطحات الخضراء في الحدائق المنفذة بلغت 26825م2، وبلغت مساحة البلدورات 12087 متراً طولياً، وبلغت مساحة الأنترلوك 17452م2، وبلغت مساحة الخرسانات المطبوعة 10121م2، وتجاوزت كمية النخيل وأشجار الزينة والزهور385 ألفاً.

وقال آل حرفش إن أعمدة الإنارة التجميلية بلغت 306 أعمدة، وبلغت مجاميع الألعاب 15 لعبة، وبلغت المظلات 22 مظلة، وبلغ عدد الكراسي 140 كرسياً، وبلغ عدد الحاويات 140 حاوية، إضافة لملاعب الأكريلك والعشب الصناعي وأرضيات المطاط ومضخات المياه والتركيز على إجراءات السلامة في جميع الحدائق.

وبيّن "آل حرفش" أنه تم تسمية الحدائق المنجزة بحديقة البستان وحديقة اليرموك بحي الفيصلية وحديقة النخيل وحديقة النجاح بحي القعصوم وحديقة الأخدود بحي شعب رير وحديقة الخالدية بحي الخالدية وحديقة الأمل وحديقة النورس بحي الأمير مشعل وحديقة النور وحديقة النزهة بحي العريسة وحديقة الروضة وحديقة الوادي بحي آل منجم.

بالاضافة لافتتاح مشروع تطوير جزء من متنزه الملك فهد مرحلة أولى (حديقة النافورة) بمساحة تجاوزت 40 ألف متر مربع وبقيمة إجمالية 4.879.792 ريالاً حيث بلغت مساحة المسحطات الخضراء 38 ألف متر مربع وممرات المشاة 835 م . ط. وعدد مظلات الجلوس 5 بالإضافة لألعاب الأطفال وأعمدة الإنارة الديكورية ونوافير المياه بارتفاع 8 أمتار وتجهيزها بأنظمة شبكات ري حديثة تعمل بنظام التحكم المركزي.