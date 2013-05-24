أخبار عاجلة

صور| مخالفات بالجملة بدار أيتام «العندليب والفاجومي» في الشرقية -
توقيع مذكرة تعاون بين وزير البترول ونظيره الأردني في نقل خبرات الغاز -
الكهرباء: إضافة 6850 ميجاوات من طاقة الرياح و2879 من الشمس في 2022 -
شائعات اختطاف الأطفال تضرب قنا.. والأهالي يتوعدون المتسولين -
وزير الرى: تنفيذ 94% أعمال مشروع قناطر أسيوط الجديدة -
حكم نهائي.. إدراج عاكف وبديع والعريان والبلتاجي وآخرين بـ«قوائم الإرهاب» -
وزير الآثار لـ"النواب": مينفعش إسكندرية يتقفل فيها المتحف اليوناني ١٢ سنة -
دورة جديدة لفيرنكس آند هوم بالتعاون مع صناعة الأخشاب وجمعية المصدرين -
قريبًا.. قانون الاستثمار الجديد في الجلسة العامة -
«المحافظين» يفتتح مقر أمانته بالجيزة بحضور قرطام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

سوريا تستعد لتوقيع عقوبات على المتعاملين فى العملات الأجنبية دون ترخيص

Google+ Print
سوريا تستعد لتوقيع عقوبات على المتعاملين فى العملات الأجنبية دون ترخيص سوريا تستعد لتوقيع عقوبات على المتعاملين فى العملات الأجنبية دون ترخيص

يعتزم البنك المركزى السورى فرض عقوبات مالية وسجن كل من يبيع ويشترى العملات الأجنبية دون ترخيص، باعتبار أن ذلك يؤثر على سعر الليرة السورية فى الأسواق.

وقالت وسائل إعلام مقربة من للسلطات إن "المصرف المركزى انتهى من وضع مسودة الدراسة الخاصة بحزمة العقوبات الجديدة التى سيتم فرضها، بعد موافقة ، بحق كل من يتلاعب بالليرة السورية والإضرار بالاقتصاد الوطنى".

وأوضحت أن "مسودة المصرف شملت معاقبة كل من يخالف ويزاول مهنة الصرافة دون ترخيص بالحبس المؤقت لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشرة سنوات ومصادرة الأموال المعدة لارتكاب الجرم أو التى نتجت عنه وغرامة مالية تقدر بـ20% من قيمة الأموال المصادرة على ألا تقل عن مليون ليرة".

ويباع الدولار فى الأسواق السورية بأسعار تتراوح بين 150 إلى 160 ليرة تبعا للعرض والطلب فضلا عن اختلاف الأسعار بين المناطق الخاضعة لسيطرة النظام أو تلك الواقعة فى قبضة مقاتلى المعارضة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

الحكومة توافق على إعادة تخطيط «مثلث ماسبيرو» بتكلفة 4 مليارات

الحكومة توافق على إعادة تخطيط «مثلث ماسبيرو» بتكلفة 4 مليارات