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نشر 4 مقررات علمية جديدة بمركز التعليم الإلكتروني بجامعة سوهاج

  • مصر
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قام مركز التعليم الالكتروني بجامعة سوهاج بنشر أربعة مقررات الكترونية جديدة حيث تم نشر مقررين بكلية الزراعة وهم الإرشاد الزراعي وأساسيات البساتين، ومقرر بكلية الطب وهو علم الأجنه، بالإضافة إلى مقرر بكلية التعليم الصناعي وهو مدخل تكنولوجي، وبذلك تكون عدد المقررات التي قام المركز بنشرها حتى الآن 22 مقرر.

وقال الدكتور نبيل نور الدين، رئيس الجامعة، إن تحويل المقررات التعليمية من صورة ورقية إلى صورة الكترونية هدفه توفير الوقت والجهد للطلاب في العملية التعليمية، وإتاحة المقررات لهم في أي وقت وأي مكان.

وأوضح الدكتور محمود رزق الله مدير مركز التعليم الالكتروني بالجامعة انه تم أيضا الانتهاء من إنتاج مقرر بكلية الآداب وهو حقوق الإنسان وجارى تحكيمه عن طريق المركز القومي للتعليم الالكتروني، كما جارى الآن إنتاج مقررين بكليتي الطب والزراعة وهم تشريح الطرف السفلي ورعاية وتربية الحيوان.

وذكر مدير المركز أنه تم تسويق 29 مقرر من جامعات أخرى هذا العام حيث تم تسويق 10 مقررات خلال الفصل الدراسي الأول و19 مقرر في الفصل الدراسي الثاني، وأشار إلى انه تم تدريب أعضاء هيئة التدريس على كيفية استخدام وتدريس المقررات، وتعريف الطلاب على كيفية الإجابة على الامتحانات الخاصة بكل مقرر دراسي.

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