ميدو يوضح.. لماذا ضم ' المثقف ' محمد عويس لجهاز الزمالك

من هو محمد عويس؟ اسمه لم يرن في أذن الكثيرين ممن يتابعون كرة القدم، لكنه اليوم أصبح عضوا في الجهاز الفني للزمالك، وبطلب من أحمد حسام "ميدو" مدرب الفريق الأبيض.

ميدو تحدث عن مساعده الجديد، الذي انضم للجهاز الفني مع مدحت عبد الهادي في موقع هشام يكن وطارق السيد.

تعرف على رؤية ميدو بشأن مدحت عبد الهادي بالضغط هنا..

وفي الوقت الذي احتل فيه عبد الهادي موقع طارق السيد، جاء عويس في مكان يكن، الذي كان مسؤولا عن متابعة منافسي الزمالك وكتابة تقارير مفصلة عن خططهم ونجومهم وثغراتهم.

عويس سيتولى هذا الشق في الجهاز الفني في الزمالك، فهل يملك ما يؤهله لفعل ذلك؟

يقول ميدو: "أولا هناك معلومة عن عويس مهمة، وهي أنه ابن من أبناء نادي الزمالك، لعب في قطاعات الناشئين حتى أتم 20 عاما".

ويتابع "ثانيا نحن نبحث عن وجوه شابة، عن فكر تدريبي مختلف، عويس يملك هذا..".

وأفاد ميدو بأن زميله الجديد حصل على شهادات تدريب من إنجلترا، والرخصة C من الكاف موقع عليها من الفيفا.

وأضاف "إنه مثقف للغاية في عالم كرة القدم والتدريب، لديه فكر أوروبي، وسينجم مع خططي سريعا".

معدل أعمار الجهاز الفني الآن باتت منخفضة، بالنظر إلى أن ميدو نفسه في الـ31 من عمره.

لكن ميدو لا يرى في ذلك عيبا، بل ميزة.. متما "الكابتن عبد الرحيم محمد مرحلة عمرية، يأتي بعده مدحت عبد الهادي، ثم أنا وعويس.. هناك مدارس مختلفة وأفكار ستصنع مزيجا جيدا".