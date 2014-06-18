أخبار عاجلة

كوبا إيطاليا: هل يقلب نابولي الطاولة ويثأر من يوفنتوس ؟ -
رئيس الوزراء يستعرض تقريرًا عن أعمال هيئة ضمان جودة التعليم -
رئيس الوزراء: مصر تستضيف اللاجئين دون إقامة معسكرات -
رئيس هيئة السكة الحديد يتفقد ورش «أبي غاطس» -
وزير الدفاع: نجحنا في استئصال أغلب بؤر الاٍرهاب -
ميناء دمياط يُجري مناورة حريق بحرية -
الشيخ خالد الجندي: النفسنة تؤدي بالإنسان إلى أخطاء كبير -
السفيرة عزيزة - الإعلامية / سناء منصور ...سعيد صالح أخف دم وأكثر فنان كوميدي في جيلي -
مداخلة المذيع ريكاردو كوتوماتشو لـ برنامج كوبا إيطاليا حول مباراة روما ولاتسيو -
زيزي مصطفي «بدون حجاب» والفقي تخطف الأنظار| لقطات من عزاء والدة بوسي شلبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. منوعات

المكارثية الثورية!

Google+ Print

‏لم تنجح سياسة إقصاء الآخر في أي من المجالات. لم تنجح في أي من الأيديولوجيات. ما بالنا إذا تعلق الأمر باقتصاد مهترئ. يحتاج إلى كل الأيادى والهمم والإسهامات. بشرقها وغربها. حلوها ومرها.

أقصد هنا ودون لف أو دوران. ذلك الذي حدث أخيراً من تجميد أموال وسلع وإغلاق محال وشركات. الذريعة كانت ملكيتها لأشخاص ينتمون لجماعة الإخوان. لم تأخذ المصادرة في الاعتبار من قريب أو بعيد مدى التأثير السلبى لذلك على المستثمر. محليا أو أجنبيا على السواء.

ليس ذلك فقط. بل هل وضعت الدولة في اعتبارها مدى الضرر الواقع على المستهلك. كما لم تضع في اعتبارها العاملين والمستفيدين من ذلك المشروع أو ذاك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. وإذا كان المخطط العام يستهدف تشغيلها مستقبلاً عن طريق الدولة فهذه كارثة، كلنا ندرك مدى الفشل الإدارى الرسمى، وإلا لما أصبح هذا هو الحال.

هي إذن المكارثية بعينها وقد تزامنت مع تشدق ثورى بالعدالة الاجتماعية. هي غفلة تتزامن مع انطلاق مرحلة جديدة كان يجب أن يكون محورها- للجميع.الحلول الأمنية أيها السادة ليست ناجعة في كل الأحوال. حتى إذا كان الأمر يتعلق بشق أمنى على قدر كبير من الأهمية. كان هناك ما هو أكثر فاعلية من ذلك. مراقبة أموال هؤلاء وأولئك. كما تراقب عملية غسل الأموال. مراقبة من هذا النوع هي أقصر الطرق لتحقيق الهدف. سياسة الإغلاق والمصادرة هي في الحقيقة سياسة انتقام. إلا أن الانتقام هنا من الشعب كل الشعب على المدى البعيد. لن ندرك ذلك إلا بعد هروب مزيد من رؤوس الأموال. بعد هروب أصحاب رؤوس الأموال أنفسهم. من إخوان وغير الإخوان. الخوف والهلع سوف يطال الجميع من أبناء الوطن. فما بالنا بالآخرين، عربا كانوا أو عجما.

نحن في حاجة إلى الكثير من البناء. ليس المزيد من الهدم. نحن بحاجة إلى ضخ أموال وطنية مكتنزة ومترددة. أما إذا كنا قد استمرأنا تجارب التردى، فقد أثبتت تجارب عقود طويلة أنه لم يسد الرمق يوما ما.

newton_almasry@yahoo.com

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
رئيس الوزراء: مصر تستضيف اللاجئين دون إقامة معسكرات

رئيس الوزراء: مصر تستضيف اللاجئين دون إقامة معسكرات

عفت السادات: كلمة ترامب تؤكد تقارب وجهات النظر بين مصر وأمريكا

عفت السادات: كلمة ترامب تؤكد تقارب وجهات النظر بين مصر وأمريكا

لغز اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات في مصر: «اعرف معنى حروف وأرقام لوحة عربيتك»

لغز اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات في مصر: «اعرف معنى حروف وأرقام لوحة عربيتك»

حجم إنتاج مصر من الاسماك

حجم إنتاج مصر من الاسماك