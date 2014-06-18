نادي «الحلابسة» الحرَّاقة للوساطة

لعلكم تعرفون الواد «سوبة» ابن عطيات التي كانت تقف على عربة «الحلابسة» على ناصية الحارة، وبما أنكم تعرفونها فمن المؤكد أنكم عانيتم معاناة كبيرة من «حمرأتها» وهى تحاول تقليل كمية الشطة في الحلابسة، أو تخفيض كمية حمص الشام فيها، أو عصر أقل قدر ممكن من الليمون عليها، ومع ذلك فإن الحلابسة التي تتناولونها منها- رغم «الحمرأة»- لها مذاقها الخاص، وقد أعيتنى الحيل حتى أعرف سر الخلطة التي تجعل من مذاق تلك الحلابسة مميزاً، إلى أن أخبرنى أحد الخبثاء أن الست عطيات تقوم بتخزين حمص الشام في برميل به قدر من ماء الطرشى، وأنها لم تقم بتغيير ماء الطرشى منذ أن وضعته في البرميل منذ سنوات بعيدة، وأن هذا هو الذي يعطى للحلابسة مذاقها المميز.

أما الواد «سوبة» ابن الست عطيات فقد انضم سراً منذ أن كان صغيراً لجماعة الإخوان، أظننى سأسمع أحدكم وهو يقول: يادى الداهية السودا، إخوان من تانى، ألن ننتهى من هذه القصة؟! ولمن سيقول ذلك سأقول له انتبه وخذ حذرك، فالإخوان مرض وغرض، والغرض مرض كما يقولون، والواد «سوبة» حين دخل الإخوان لم يدرك أنه أصيب بمرض التأخون، ولكنها إرادة الله، المهم أن الواد «سوبة» اضطر للوقوف على عربة الحلابسة مكان أمه التي أصابها مرض آخر هو النوم وهى جالسة خلف عربة الحلابسة، وقد كان هذا النوم يشجع بعض أبناء الحارة الخبثاء على وضع كميات شطة خلسة في أقداحهم، وعصر كمية كبيرة من الليمون، الأمر الذي كان يتسبب في تقليل أرباح الست عطيات، ولأن الواد «سوبة» كانت لديه القدرة على مواصلة الليل بالنهار بلا نوم، كما أنه عُرف عنه أنه صاحب عيون مفنجلة، فقد اضطر للوقوف مكان أمه، ولكن من الغريب أن مرض «النوم جالساً» تسلل للواد «سوبة» وكأنه من الأمراض التي يجب أن تصيب باعة الحلابسة أو أفراد جماعة الإخوان.

المهم يا سادة أن الواد «سوبة» اضطر لبيع عربة الحلابسة بالبضاعة التي كان يختزنها في برميل الطرشى، وقرر أن يعمل في كار آخر، خاصة أنه كان قد تخرج في كليته، وظل «سوبة» يتخبط في أكثر من عمل عبر سنوات طويلة دون أن يخبر أحداً أنه عضو في هذه الجماعة الإخوانية، إلى أن جدّ الجد وظهرت أهمية أن يتحرك رجال الإخوان الأخفياء، فتحول «سوبة» إلى كار مربح هو كار «السمسرة» والوساطة السياسية، وهو كار احترفته «الجماعة» عبر تاريخها، وطبعاً سيتعجب بعضكم وسيقول: ما هي الصلة بين الحلابسة والإخوان والوساطة السياسية؟ الصلة واضحة وضوح الشمس في نهار أغسطس، فالحلابسة حرَّاقة وكذلك الوساطة السياسية، كلاهما من نفس النوع، وفى كلتا الحالتين أنت مضطر لعصر الليمون، والغش في المقادير، وقد تصيبك حالة من النوم العميق بسبب الحلابسة، أو التنويم التخديرى بسبب الوساطة السياسية الإخوانية، جئنا إلى مربط الفرس، وهو الوظيفة الجديدة للواد «سوبة» السمسار السياسى، هذه الوظيفة التي جلبت له الخير الكثير، ما كان يحلم به وما لم يحلم به.

ولكن كيف حدث هذا؟ سأحكى لكم الحكاية من طأطأ لسلامو عليكو.

في يوم من الأيام بعد ثورة يناير كنت أسير بجوار أحد الفنادق الكبرى فرأيت الواد «سوبة» وهو ينزل من سيارة مرسيدس آخر موديل، فشهقت من المفاجأة: أأنت يا «سوبة» تصل إلى هذه الفخفخة! سيارة مرسيدس آخر موديل بعد عربة الحلابسة التي كانت على ناصية حارتكم! سبحان العاطى الوهاب، من بعد الشبشب والقبقاب، مرسيدس وكنافة وكباب، ودون أن ندخل في «القر» والحسد عرفت من أحد الأصدقاء أن «سوبة» قرر أن يقوم بدور الوساطة السياسية بين الإخوان وأحد الأحزاب التي انشقت عنهم، وقام «سوبة» بتوفير اللقاءات وترتيب الاتفاقات والتعهدات، وشرب قادة الحزب المنشق عن الإخوان أقداح الحلابسة الحراقة وهم يمنون أنفسهم بحكم مصر بعد انتهاء فترة حكم مرسى، وفوق هذا قبض الحزب المنشق بضعة ملايين من الإخوان ليؤسسوا لأنفسهم عشرات المقار، والبركة في البكور، والشاطر والمشطور.

وذات يوم أصبح «سوبة» وزيراً، وانفتحت أمامه الأبواب فقام بالوساطة مع بعض رجال الحزب الوطنى والإخوان وقبض الثمن بضعة ملايين بعد الخمسين وازدادوا تسعة، ثم قام بالوساطة الوهمية لاستعادة أموال مبارك التي تم تهريبها للخارج وقبض بضعة ملايين بعد الستين على وهم أنها أتعاب المحامى، وعندما وصل خبر هذه «اليغمة» إلى رئيس الحزب ونائبه وصل بهم الغم إلى درجاته العلا، فما كان من الواد «سوبة» إلا أن اشترى سكوتهما فأشركهما في الأمر وأغدق عليهما ببضعة ملايين تحت الحساب، والآن وفى إحدى العواصم الأوروبية يجلس «سوبة» في أحد الفنادق مجاهداً «يثير النقع» في وجه مصر، ولأنه يراها زيارة وتجارة لذلك قرر أن يؤسس هناك شركة كبرى للحلابسة الحرَّاقة.