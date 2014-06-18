أخبار عاجلة

كوبا إيطاليا: هل يقلب نابولي الطاولة ويثأر من يوفنتوس ؟ -
رئيس الوزراء يستعرض تقريرًا عن أعمال هيئة ضمان جودة التعليم -
رئيس الوزراء: مصر تستضيف اللاجئين دون إقامة معسكرات -
رئيس هيئة السكة الحديد يتفقد ورش «أبي غاطس» -
وزير الدفاع: نجحنا في استئصال أغلب بؤر الاٍرهاب -
ميناء دمياط يُجري مناورة حريق بحرية -
الشيخ خالد الجندي: النفسنة تؤدي بالإنسان إلى أخطاء كبير -
السفيرة عزيزة - الإعلامية / سناء منصور ...سعيد صالح أخف دم وأكثر فنان كوميدي في جيلي -
مداخلة المذيع ريكاردو كوتوماتشو لـ برنامج كوبا إيطاليا حول مباراة روما ولاتسيو -
زيزي مصطفي «بدون حجاب» والفقي تخطف الأنظار| لقطات من عزاء والدة بوسي شلبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

مفتي السعودية لملاك القنوات عن مسلسلات رمضان: اتقوا الله في «نشر الباطل»

Google+ Print

وصف المفتي العام للسعودية الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، تمثيل الصحابة والصحابيات في المسلسلات التلفزيونية بـ«الأمر الخطر»، متسائلًا: «كيف يمثلها إنسان ليس له علاقة لا بالقول ولا الفعل، فهم أناس محترفون فقط؟».

وتحدث مفتي ، حسبما نشرت صحيفة «الحياة» اللندنية، الثلاثاء، على هامش محاضرة في جامع الإمام تركي بن عبدالله، عن «أخلاقيات التعامل مع شبكات التواصل الاجتماعي في ضوء الهدي النبوي»، عن الجدل الدائر حاليًا حول المسلسلات الرمضانية.

وشدد على أن «الصحابة لهم مكانتهم وقدرهم وقيمتهم، فكيف يأتي إلينا فاسق يمثل الصحابة، فهذا لا يصلح ويجب احترامهم وتقديرهم وإنزالهم منزلتهم وأن يكفوا عن تقليد الصحابة والصحابيات»، حسب قوله.

ورداً على سؤال من أحد الحاضرين عن عرض مسلسل في رمضان يمثل به الصحابة والصحابيات، قال: «المسلسلات في رمضان وغيره قد تكون إثم ووزر على صاحبها، لترويج باطل أو دعوة لانحلال الأخلاق والتعرض لمسائل في الاعتقادات، وهذا أمر ضار ومؤذٍ ويختلف بحسب المسلسل، إن كان المخرج له مقصود ويتكلم بحق، أما إن كان هدفه باطل ويظهره بمظهر إسلامي ولكن في الواقع ينشر قلة الحياء ويسهل أمر الفواحش والنظر إليها، وربما قلد من يفعلها فالحذر منها، ويجب على ملاك القنوات الفضائية أن يتقوا الله في أنفسهم وليعلموا أن كل مسلسل ينشر باطلاً فعليهم وزره ووزر من شاهده».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا