مفتي السعودية لملاك القنوات عن مسلسلات رمضان: اتقوا الله في «نشر الباطل»

وصف المفتي العام للسعودية الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، تمثيل الصحابة والصحابيات في المسلسلات التلفزيونية بـ«الأمر الخطر»، متسائلًا: «كيف يمثلها إنسان ليس له علاقة لا بالقول ولا الفعل، فهم أناس محترفون فقط؟».

وتحدث مفتي السعودية، حسبما نشرت صحيفة «الحياة» اللندنية، الثلاثاء، على هامش محاضرة في جامع الإمام تركي بن عبدالله، عن «أخلاقيات التعامل مع شبكات التواصل الاجتماعي في ضوء الهدي النبوي»، عن الجدل الدائر حاليًا حول المسلسلات الرمضانية.

وشدد على أن «الصحابة لهم مكانتهم وقدرهم وقيمتهم، فكيف يأتي إلينا فاسق يمثل الصحابة، فهذا لا يصلح ويجب احترامهم وتقديرهم وإنزالهم منزلتهم وأن يكفوا عن تقليد الصحابة والصحابيات»، حسب قوله.

ورداً على سؤال من أحد الحاضرين عن عرض مسلسل في رمضان يمثل به الصحابة والصحابيات، قال: «المسلسلات في رمضان وغيره قد تكون إثم ووزر على صاحبها، لترويج باطل أو دعوة لانحلال الأخلاق والتعرض لمسائل في الاعتقادات، وهذا أمر ضار ومؤذٍ ويختلف بحسب المسلسل، إن كان المخرج له مقصود ويتكلم بحق، أما إن كان هدفه باطل ويظهره بمظهر إسلامي ولكن في الواقع ينشر قلة الحياء ويسهل أمر الفواحش والنظر إليها، وربما قلد من يفعلها فالحذر منها، ويجب على ملاك القنوات الفضائية أن يتقوا الله في أنفسهم وليعلموا أن كل مسلسل ينشر باطلاً فعليهم وزره ووزر من شاهده».