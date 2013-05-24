مقتل 74 فى سوريا وأنباء عن استخدام الأسد غازات سامة فى "عدرا"

أعلنت منظمة حقوق الإنسان السورية، اليوم، مقتل 74 شخصاً، نتيجة العمليات العسكرية، التى تنفذها قوات النظام السورى، فى مناطق مختلفة من المدن السورية.

وأفادت المنظمة أن القتلى سقطوا، نتيجة غارات جوية وقصف برى، نفذته قوات النظام، موضحةً أن 21 شخصاً قتلوا فى دمشق، و17 فى حلب، و11 فى حمص، 10 فى درعا، و8 فى حماة، و5 فى إدلب.

من جانبها، أكدت الهيئة العامة للثورة السورية، وقوع اشتباكات عنيفة بين عناصر الجيش الحر، وقوات النظام السورى فى ضواحى "معضمية الشام"، و"عربين"، مشيرةً إلى أن قوات النظام استخدمت غازات سامة فى "عدرا" بدمشق، كما أكدت تمكن الجيش الحر من إسقاط طائرة إيرانية بدون طيار فى منطقة "المليحة" فى غوطة دمشق.

من جانبها أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا"، أن قوات النظام قضت على أعداد كبيرة من الجماعات المسلحة، فى مناطق عدة من البلاد، بينهم مقاتلون أجانب، بحسب الوكالة.

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