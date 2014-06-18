بالفيديو – نيمار يبكي مع النشيد الوطني للبرازيل

حين ينطلق النشيد الوطني من حناجر جماهير البرازيل في كأس العالم 2014، تعرف أن المونديال الرائع على وشك تقديم فقرة سحرية أخرى للسليساو، هذه المرة أمام المكسيك.

النشيد الوطني للبرازيل كان حماسيا كالمعتاد، وكالمعتاد أيضا أبكى نيمار نجم راقصي السامبا.

نيمار بكى متأثرا بالحماس الذي ظهر على الجماهير المحتشدة في الملعب لدعم البرازيل في أرضها.

الجمهور البرازيلي يسمع البداية الموسيقية للنشيد، ثم يبدأ الغناء، يرتفع، يعلو الصوت أكثر وأكثر، يمسك كل لاعب ويشد على يد زميله، ثم تنتهي الموسيقى، لكن لا يتوقف الغناء، ويغطي على أي شيء آخر.

شاهد بكاء نيمار وتأثره مع النشيد الوطني للبرازيل..