أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع الإعلامية " سناء منصور و الإعلامية " جاسمين طه " -
الشيخ رمضان عبد المعز: في أمور الدنيا لازم نبص للأقل مننا -
كوبا إيطاليا: هل يقلب نابولي الطاولة ويثأر من يوفنتوس ؟ -
رئيس الوزراء يستعرض تقريرًا عن أعمال هيئة ضمان جودة التعليم -
رئيس الوزراء: مصر تستضيف اللاجئين دون إقامة معسكرات -
رئيس هيئة السكة الحديد يتفقد ورش «أبي غاطس» -
وزير الدفاع: نجحنا في استئصال أغلب بؤر الاٍرهاب -
ميناء دمياط يُجري مناورة حريق بحرية -
الشيخ خالد الجندي: النفسنة تؤدي بالإنسان إلى أخطاء كبير -
السفيرة عزيزة - الإعلامية / سناء منصور ...سعيد صالح أخف دم وأكثر فنان كوميدي في جيلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

' مش من هنا ' .. رودجرز يترك المونديال ويتابع البيسبول مع مالك ليفربول

Google+ Print
' مش من هنا ' .. رودجرز يترك المونديال ويتابع البيسبول مع مالك ليفربول ' مش من هنا ' .. رودجرز يترك المونديال ويتابع البيسبول مع مالك ليفربول

بعيداً عن مونديال البرازيل، فضل مدرب ليفربول برندان رودجرز متابعة إحدى مباريات البيسبول في الولايات المتحدة.

المدرب الأيرلندي الشمالي تواجد في مباراة بوسطن ريد سوكس مع مينيسوتا توينز مساء الثلاثاء، في نفس توقيت مباراة المجموعة السابعة لكأس العالم بين الولايات المتحدة وغانا التي انتهت بفوز الأولى بهدفين لهدف.

وفضل رودجرز الابتعاد عن ضغط مباريات كأس العالم وحضور مباراة ريد سوكس، فريق البيسبول الذي يملكه جون هنري، مالك ليفربول.

وفي الوقت الذي توقع فيه مشجعو ليفربول أن يقوم رودجرز بمتابعة مباريات المونديال بخثاً عن لاعبين جدد للفريق الأحمر، يبدو أن رودجرز وجد في البيسبول فرصة لإراحة أعصابه قبل بداية مباريات الموسم الجديد.

ذلك بالإضافة لاجتماعه بهنري لوضع خطة الريدز في الفترة المقبلة.

وجدد رودجرز تعاقده مع ليفربول حتى عام 2018 بعد أن قدم موسماً مميز مع الفريق في الموسم الماضي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع