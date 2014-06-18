' مش من هنا ' .. رودجرز يترك المونديال ويتابع البيسبول مع مالك ليفربول

بعيداً عن مونديال البرازيل، فضل مدرب ليفربول برندان رودجرز متابعة إحدى مباريات البيسبول في الولايات المتحدة.

المدرب الأيرلندي الشمالي تواجد في مباراة بوسطن ريد سوكس مع مينيسوتا توينز مساء الثلاثاء، في نفس توقيت مباراة المجموعة السابعة لكأس العالم بين الولايات المتحدة وغانا التي انتهت بفوز الأولى بهدفين لهدف.

وفضل رودجرز الابتعاد عن ضغط مباريات كأس العالم وحضور مباراة ريد سوكس، فريق البيسبول الذي يملكه جون هنري، مالك ليفربول.

وفي الوقت الذي توقع فيه مشجعو ليفربول أن يقوم رودجرز بمتابعة مباريات المونديال بخثاً عن لاعبين جدد للفريق الأحمر، يبدو أن رودجرز وجد في البيسبول فرصة لإراحة أعصابه قبل بداية مباريات الموسم الجديد.

ذلك بالإضافة لاجتماعه بهنري لوضع خطة الريدز في الفترة المقبلة.

وجدد رودجرز تعاقده مع ليفربول حتى عام 2018 بعد أن قدم موسماً مميز مع الفريق في الموسم الماضي.