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معلق أيرلندي يسب نيمار على الهواء.. ويعتذر

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معلق أيرلندي يسب نيمار على الهواء.. ويعتذر معلق أيرلندي يسب نيمار على الهواء.. ويعتذر

لم يكن المعلق المخضرم بيل أوهيرلي منتهبا إلى أنه على الهواء مباشرة، حين نطق بكلمات سيئة في حق نجم الكرة البرازيلية نيمار.

قبيل انطلاق لقاء البرازيل والمكسيك، كان المعلق الأيرلندي الشهير يتحدث مع دميتار هامان أحد لاعبي منتخب ألمانيا المعتزلين.

قال المعلق الذي بدأ مشواره مع تقديم المباريات في كأس العالم 1978 إنه ظن أن نيمار كان خائفا وهو يسدد ركلة الجزاء في لقاء كرواتيا الماضي، طبعا قال كلمة خارجة وهو يتحدث.

هامان لم ينتبه بدوره إلى أن اللقطة مذاعة على الهواء، وقد كان منشغلا بالنظر في هاتفه المحمول.

فور انتشار المقطع، قام المعلق وهو محترج بالاعتذار عما حدث ووجه كلمات طيبة لنيمار.

نيمار أخفق والبرازيل في الفوز على المكسيك، وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي.

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