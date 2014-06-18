ستوريدج وويلبيك: التواصل الذهني سر تفاهمنا

يؤمن ثنائي هجوم انجلترا داني ويلبيك ودانييل ستوريدج أنهما يتمتعان بنوع من التواصل الذهني “Telepathy” يساعدهما في قيادة منتخب الأسود الثلاثة.

ستوريدج سجل هدفاً في مباراة انجلترا الأولى التي خسرتها من إيطاليا 2-1، وشارك برفقة ويلبيك والثنائي رحيم ستيرلنج وواين روني في خط الهجوم الانجليزي.

وقال ويلبيك أن صداقته بستوريدج تساعدهما على التفاهم داخل الملعب، مضيفاً أن تحركاتهما سواء في قلب الهجوم أو على الأطراف تأتي دون اتفاق مسبق وإنما لتفهم كل منهما جيداً لطريقة لعب الآخر.

وأضاف مهاجم مانشستر يونايتد ويلبيك "الأمر يأتي بالإحساس. هناك نوع من التفاهم الخفي بيني وبين ستوريدج".

من جانبه أكد ستوريدج كلام زميله بقوله "ألعب مع ويلبيك منذ فترة طويلة وهو لاعب موهوب بشكل غير عادي. مررنا بظروف متشابهة وكلانا يرغب في اللعب في قلب الهجوم، لكن حين نلعب على الأطراف نؤدي ما علينا ونحاول مساعدة الفريق".

مهاجم ليفربول أضاف "أنا وويلبيك كنا معاً في منتخب انجلترا للشباب وكل منا يعرف ماذا سيفعل الآخر دون اتفاق. أتمنى أن يتواصل التعاون بيننا في المباريات المقبلة حتى نقود انجلترا لتحقيق شيء في هذا المونديال".

وتلتقي انجلترا مع أوروجواي مساء الخميس في ثاني مباريات الفريقين ضمن المجموعة الرابعة.