مورينيو: لم أكن لأقصي كاسياس من تشكيل إسبانيا

برغم التاريخ السيء بين الطرفين، إلا أن جوزيه مورينيو لو كان مدربا لمنتخب إسبانيا، لحافظ على إيكير كاسياس حارسا للمرمى أمام تشيلي يوم الأربعاء.

كاسياس ارتكب أخطاء ساذجة في خسارة بلاده إسبانيا بخماسية مذلة من هولندا في الجولة الأولى من المجموعة الثانية في كأس العالم 2014.

وأعلن فيسنتي ديل بوسكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا أنه يدرس إجراء بعض التعديلات على تشكيل اللاروخا في اللقاء الثاني للفريق أمام تشيلي.

هل يكون كاسياس واحدا من تلك التعديلات؟ لو الأمر بيد مورينيو، لكانت الإجابة هي لا.

وأوضح مورينيو "حارس المرمى من المراكز التي تحتاج للتثبيت في رأيي، وكاسياس طالما لعب مع إسبانيا ويملك كل شيء يؤهله للاستمرار".

وتابع "السبب الوحيد الذي يدفع المدرب لتغيير حارسه هو مستواه، لكن مباراة واحدة لا يمكن من خلالها الحكم على كاسياس".

مورينيو حين كان مدربا لريال مدريد، قام باستبعاد كاسياس من التشكيل الأساسي للميرنجي، وجعل دييجو لوبيز هو الحامي الأول لعرين البلانكو.