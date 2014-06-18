روسيا تتعادل مع كوريا الجنوبية 1/1

انتهت مباراة روسيا وكوريا الجنوبية بالتعادل الإيجابي 1/1 ضمن مبارايات المجموعة الثامنة في بطولة كأس العالم

أحرز لي كيون هو لاعب كوريا الجنوبية الهدف الأول لفريقه في مرمى روسيا بالدقيقة 66 من الشوط الثانى.

وأحرز ألكسندر كيرجاكوف لاعب روسيا هدف التعادل لفريقه في مرمى روسيا بالدقيقة 74 من الشوط الثانى، في المباراة التي تقام ضمن المجموعة الثامنة لكأس العالم، لتصبح النتيجة 1/1.

> أعلن المدير الفني لمنتخب روسيا فابيو كابيلو عن تشكيل المنتخب الذي يواجه المنتخب الكوري الجنوبى بعد قليل في إطار الجولة الأولى للمجموعة الثامنة لمونديال كأس العالم 2014 بالبرازيل.

وأتت التشكيلة كالآتي: أكنفييف، إيجناشييف، جلوشكوف، كوكورين، بيريزوتسكي، شوتوف، زيركوف، ساميدوف، فايزولين، إيشينكو، كومباروف.

فيما أعلن المدير الفني لمنتخب كوريا الجنوبية عن تشكيلة المنتخب وجاءت كالآتي:

جونغ في حراسة المرمى، يون، كيم، سون، بارك، لي، كو، هان، كي، لي، هونغ.