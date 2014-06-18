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أهالي المصيلحة بالمنوفية يقطعون طريق «القاهرة – شبين الكوم» لاختفاء طفل

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أهالي المصيلحة بالمنوفية يقطعون طريق «القاهرة – شبين الكوم» لاختفاء طفل أهالي المصيلحة بالمنوفية يقطعون طريق «القاهرة – شبين الكوم» لاختفاء طفل

أهل الطفل

قطع مساء الثلاثاء، العشرات من أهالى قرية المصيلحة بمركز شبين الكوم محافظة المنوفية طريق “القاهرة –شبين الكوم ” أمام إعتراضا على إختفاء طفل من القرية منذ أيام واتهام الشرطة بالتقاعس فى أداء مهام عملها .

وأكد إسلام قمبر والد الطفل المختفى أن نجله” إسلام” لم يكمل عامه الرابع واختفى من امام المنزل مساء السبت الماضى وبحث عنه فى كافة ارجاء القرية وقمنا ببلاغ لمركز الشرطة إلا انهم اكتفوا بتحرير محضر تغيب ولم يتم تشكيل اى فريق بحث جنائى .

وأكد قمبر أن اضطره لقطع الطريق بصحبة الأهالى لحث الشرطة على التدخل والبحث عن نجله قائلا ” دا لو كان ابن مسئول كبير فى الدولة كانت قامت كلها تدور علية ولا علشان هو غلبان , انا عاوز ابنى يرجع , انا رجعت من علشان ادور علية ومش هدور لوحدى , لازم الدولة تقف معايا”.

وعلى الفور انتقلت القيادات الامنية برئاسة اللواء مجدى سابق نائب مدير أمن المنوفية لمكان قطع الطريق فى محاولة لإقناع الاهالى بالعدول عن قطع الطريق واتخاذ كاف الاجراءات للبحث عن الطفل المختفى.

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